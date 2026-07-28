¿Imitan a Cruz Azul? Tigres UANL tiene entrenador tras la renuncia de Guido Pizarro

Los Felinos tienen director técnico tras la salida del argentino y ya tienen un nuevo estratega para afrontar los partidos inmediatos.

Son horas convulsionadas y revueltas en el mundo de Tigres UANL por la sorpresiva salida del director técnico Guido Pizarro y su fuerte carta de despedida. Ahora, la directiva del club debe responder para encontrar a su sucesor y encausar el rumbo.

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Fue a través de un comunicado que la institución regiomontana difundió en redes sociales la salida del director técnico argentino, el cual alegó que “tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales”.

Sin embargo, apenas unas horas después, los Felinos ya tienen asegurado un entrenador para lo que viene. Se trata de Hernán Elizondo, técnico del equipo Sub-21, el cual tomará el cargo de forma interina y será acompañado por Carlos Turrubiates de la Sub-19.

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Cabe señalar que en lo que va del Apertura 2026 de la categoría Sub-21, Elizondo sumó con el equipo de Tigres una derrota de 2-0 ante Xolos y una victoria de 3-2 ante Atlético San Luis. Ahora, deberá asumir en la Liga MX y en la Leagues Cup que iniciará la semana próxima.

El comunicado de Tigres UANL tras la salida de Guido Pizarro

“COMUNICADO A NUESTRA AFICIÓN:

Informamos a la afición que el día de hoy Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales.

Para dirigir al plantel en los compromisos que vienen de Liga y Leagues Cup, Hernán Elizondo, técnico de la Sub 21, asumirá el cargo de forma interina, y será acompañado por Carlos Turrubiates, técnico de la Sub 19, como auxiliar.

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Agradecemos a Guido su tiempo en el Club y más adelante daremos a conocer al cuerpo técnico que tomará la responsabilidad del equipo.“

En síntesis