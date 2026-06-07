Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional previo al Mundial 2026

Los Cafeteros se verán las caras con el combinado de Medio Oriente antes de su estreno mundialista ante Uzbekistán.

La Selección de Colombia hace su última presentación este domingo 7 de junio antes de debutar en el Mundial 2026. El conjunto Cafetero se mide con Jordania (también clasificado a la Copa del Mundo) y buscará conseguir otro buen resultado tras el triunfo sobre Costa Rica.

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Este será el segundo amistoso de preparación para ambos seleccionados y se disputará desde las 17:00hs (centro de México) en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

Colombia enfrenta a Jordania antes de debutar en el Mundial (Getty Images)

Por dónde ver el partido Colombia vs. Jordania

México : Claro Sports

: Claro Sports Colombia : Caracol Televisión y el Canal RCN

: Caracol Televisión y el Canal RCN Argentina y Uruguay: DSports

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La actualidad de las dos selecciones

El combinado Cafetero llega a este encuentro luego de vencer por 3-1 a Costa Rica en el primer amistoso de preparación. Luego del choque con Jordania, los comandados por Néstor Lorenzo harán su debut en la Copa del Mundo ante Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio.

Jordania, por su parte, sufrió una dura derrota por 4-1 a manos de Suiza el 31 de mayo y ahora buscarán conseguir un mejor resultado ante Colombia para llegar con confianza a su estreno mundialista frente a Austria.

En síntesis

Colombia vs Jordania juegan este domingo 7 de junio en un encuentro amistoso.

juegan este domingo 7 de junio en un encuentro amistoso. Snapdragon Stadium albergará el partido de preparación en San Diego, California.

albergará el partido de preparación en San Diego, California. 17 de junio debutará la selección de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial.