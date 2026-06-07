¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional

Colombia es una de las selecciones que sueña con dar la sorpresa en el Mundial 2026. L os cafeteros buscarán competir de igual a igual contra las grandes potencias y llegar lo más lejos posible en el torneo.
Además, esta Copa del Mundo podría representar la última gran oportunidad para James Rodríguez de conquistar un título con la selección mayor. El histórico mediocampista sigue siendo una de las principales referencias del equipo y afronta el certamen con la ilusión intacta.
Mientras tanto, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo continúa con su puesta a punto antes del debut mundialista. El pasado lunes tuvo una despedida ideal ante su gente al imponerse por 3-1 frente a Costa Rica en un encuentro que dejó buenas sensaciones.
Ahora, la selección colombiana afrontará su último examen antes del inicio de la competencia. Este domingo se medirá ante Jordania en territorio estadounidense, en un compromiso que servirá para ultimar detalles y seguir ganando confianza.
El encuentro comenzará a las 17:00 horas de la Ciudad de México y será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico observe el funcionamiento del equipo. También será una buena medida para evaluar el estado de varios jugadores que apuntan a ser titulares en el Mundial.
Con el debut cada vez más cerca, Colombia intentará cerrar esta etapa de preparación con otro resultado positivo y confirmar por qué muchos la consideran una de las selecciones capaces de convertirse en una de las revelaciones del torneo.
Alineación de Colombia para jugar con Jordania
¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY domingo 7 de junio en la previa del Mundial 2026?
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Richard Ríos
- Gustavo Puerta
- James Rodríguez
- Carlos Andrés Gómez
- Luis Díaz
- Jhon Córdoba
Alineación de Jordania para enfrentar a Colombia
- Yazeed Abulaila
- Elsan Haddad
- Saed Al Rosan
- Yazan Al-Arab
- Mohammad Abualnadi
- Mohannad Abu Taha
- Nizar Al-Rashdan
- Noor Al-Rawabdeh
- Mahmoud Al-Mardi
- Mousa Al-Tamari
- Ali Olwan
En sintesis
- El mediocampista James Rodríguez liderará la alineación titular de Colombia frente a Jordania.
- La selección de Colombia jugará contra Jordania este domingo a las 17:00 horas.
- El entrenador Néstor Lorenzo dirige al conjunto colombiano previo al Mundial 2026.