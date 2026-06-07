¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional

La Selección Colombia disputa su último amistoso internacional antes de hacer su debut en el Mundial 2026.

Colombia es una de las selecciones que sueña con dar la sorpresa en el Mundial 2026. L os cafeteros buscarán competir de igual a igual contra las grandes potencias y llegar lo más lejos posible en el torneo.

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Además, esta Copa del Mundo podría representar la última gran oportunidad para James Rodríguez de conquistar un título con la selección mayor. El histórico mediocampista sigue siendo una de las principales referencias del equipo y afronta el certamen con la ilusión intacta.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo continúa con su puesta a punto antes del debut mundialista. El pasado lunes tuvo una despedida ideal ante su gente al imponerse por 3-1 frente a Costa Rica en un encuentro que dejó buenas sensaciones.

Ahora, la selección colombiana afrontará su último examen antes del inicio de la competencia. Este domingo se medirá ante Jordania en territorio estadounidense, en un compromiso que servirá para ultimar detalles y seguir ganando confianza.

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El encuentro comenzará a las 17:00 horas de la Ciudad de México y será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico observe el funcionamiento del equipo. También será una buena medida para evaluar el estado de varios jugadores que apuntan a ser titulares en el Mundial.

Con el debut cada vez más cerca, Colombia intentará cerrar esta etapa de preparación con otro resultado positivo y confirmar por qué muchos la consideran una de las selecciones capaces de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Alineación de Colombia para jugar con Jordania

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Richard Ríos

Gustavo Puerta

James Rodríguez

Carlos Andrés Gómez

Luis Díaz

Jhon Córdoba

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Alineación de Jordania para enfrentar a Colombia

Yazeed Abulaila

Elsan Haddad

Saed Al Rosan

Yazan Al-Arab

Mohammad Abualnadi

Mohannad Abu Taha

Nizar Al-Rashdan

Noor Al-Rawabdeh

Mahmoud Al-Mardi

Mousa Al-Tamari

Ali Olwan

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