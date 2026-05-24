Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 1400 millones, la que acumuló Lionel Messi

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no solo se refleja dentro de la cancha. Con contratos históricos, patrocinios millonarios y negocios alrededor del mundo, ambos construyeron fortunas gigantescas que siguen creciendo año tras año.

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por una cuestión económica. Según datos difundidos por Gloomberg, el capitán argentino superó los 1.000 millones de dólares en patrimonio total y pasó a ser el segundo futbolista en alcanzar esa cifra.

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El primero en lograrlo había sido Cristiano Ronaldo, cuya fortuna actualmente rondaría los 1.400 millones de dólares entre contratos, patrocinios, inversiones y distintos negocios personales.

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Así se fue llevando a cabo la fortuna de Messi

En el caso de Messi, el crecimiento de su patrimonio se dio a lo largo de más de dos décadas de carrera profesional. Sus pasos por FC Barcelona, Paris Saint-Germain y Inter Miami le permitieron firmar algunos de los contratos más importantes del fútbol mundial.

A eso también se suman acuerdos comerciales con marcas internacionales, inversiones privadas y distintos emprendimientos que fueron ampliando sus ingresos fuera de la cancha con el paso de los años.

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Uno de los aspectos que más comentarios generó es que Messi alcanzó esta cifra sin haber jugado en Arabia Saudita, mientras que una parte importante del crecimiento económico reciente de Cristiano Ronaldo llegó tras su firma con Al Nassr.

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