El rival del 'Tri' en el próximo Mundial se impuso en su nueva prueba rumbo al torneo y lo hizo con un bonito tanto.

En una nueva jornada de amistosos internacionales, Corea del Sur fue el seleccionado encargado de cerrar el miércoles con su más reciente presentación. En Utah, venció por 1-0 a El Salvador, en un encuentro más friccionado que jugado y donde no primó el juego vistoso. Sin embargo, los asiáticos quedaron con sensaciones positivas.

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El único gol de la noche llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, y no podía ser de otro modo que através del balón detenido. Dong-Gyeong Lee anotó un golazo de tiro libre, para vencer al portero Mario González y convertir la diferencia en el marcador. Con esa anotación, los ‘Tigres de Asia’ se llevaron la victoria del BYU South Field.

GOOOOOL LEE DONG-GYEONG 🔥🇰🇷



Corea del Sur 🇰🇷 1-0 🇸🇻 El Salvador



¡Zurdazo implacable para abrir el marcador!⚡️ pic.twitter.com/Srb6Av6giO — K League en Español 🇰🇷⚽️ (@KLeagueEspanol) June 4, 2026

Dentro de lo destacado de este partido fue que su capitán y figura no fue titular en el amistoso de preparación para la Copa del Mundo. Heung-Min Son ingresó a los 18 minutos del complemento y disputó la media hora final del encuentro ante El Salvador. La estrella de Corea del Sur venía de ser de la partida en el compromiso previo.

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Con este resultado favorable en Estados Unidos, Corea del Sur enfiló su segundo triunfo en dos amistosos en esta semana de preparación camino al Mundial 2026. Hace algunos días, habían goleado por 5-0 a Trinidad y Tobago, y ahora lo hicieron por 1-0 ante El Salvador. Venció a los dos equipos de la CONCACAF con los que se midió.

En la Selección Mexicana estuvieron atentos a todo lo que sucedió en el juego de este miércoles, pues Corea del Sur será uno de los rivales del ‘Tri’ en esta Copa Mundial de la FIFA. La escuadra nacional se verá las caras ante los asiáticos el jueves 18 de junio a las 19.00 hora CDMX, por el duelo correspondiente a la jornada 2 del Grupo A.