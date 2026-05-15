El 'Bicho' está en la puerta de volver a dar una vuelta olímpica y podría recortar distancias con la 'Pulga'.

Luego de cuatro años de predominio de su archirrival, Cristiano Ronaldo está cerca de cortar su sequía de títulos: este sábado, tiene la chance de ganar no uno sino dos trofeos más. Del otro lado, Lionel Messi seguirá atento los acontecimientos a la distancia, en esta contienda individual de alta competencia entre los dos emblemas.

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En uno de los partidos más trascendentales desde su llegada a Al-Nassr, Cristiano Ronaldo jugará la final de la AFC Champions League Two, el segundo certamen más importante de Asia. Sin trofeos aún en su estadía en Arabia, quién podía imaginar que quizá el primero del ‘Bicho’ fuese internacional, si es que vence a Gamba Osaka.

Asimismo, en primer turno, el astro portugués podría coronarse en la Saudi Pro League, el campeonato local del país, cortando con la ausencia de estrellas previo a esa gran final. Si el escolta Al-Hilal no vence a Neom SC, Al-Nassr gritaría campeón del torneo doméstico, con una jornada de anticipación por la distancia matemática.

Messi y Cristiano nos regalan sus últimos años de futbol [Foto: Getty]

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Así está el palmarés de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus carreras:

La última alegría de Lionel Messi se remonta a fines del año pasado, cuando conquistó la Major League Soccer con Inter Miami por primera vez desde su arribo al club. Tras aquella consagración en los Estados Unidos, el crack argentino ostenta 48 títulos en total en sus vitrinas: son treinta trofeos locales y dieciocho internacionales.

Hasta el momento y a la espera de las definiciones señaladas, Cristiano Ronaldo posee 35 títulos, de los cuales diecisiete son locales y dieciocho son internacionales. Ahora bien, si CR7 consigue durante este sábado ganar los dos trofeos mencionados, llegaría a 37 a lo largo de su carrera. Además, serían sus primeros en Al-Nassr.

En este contexto, se puede denotar que hasta el día de hoy, el argentino le saca 13 trofeos de diferencia al portugués. En el recuento, a nivel selección Lionel Messi tiene uno más importante (la Copa del Mundo), mientras que a niveles clubes Cristiano Ronaldo fue más exitoso (más Champions League). Hasta el fin de sus trayectorias, no dejarán de competir.

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Lionel Messi se impone en títulos, Cristiano Ronaldo supera en goles:

A la vez que el Barcelona lidera los éxitos colectivos, el ex Real Madrid saca distancia en las conquistas individuales. CR7 acumula 970 goles y LM10 lleva 910 goles, en ese mano a mano entre ambos delanteros en la carrera por llegar a los mil. El futbolista luso está a pocos pasos de alcanzar el récord, y el jugador albiceleste intentará seguir acechando de cerca.