Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y la tabla los tiene prácticamente pegados, así que el que gane se acomoda de entrada en la zona media.

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Es un partido directo entre dos equipos que necesitan sumar para no mirar para abajo antes de lo que les gustaría.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe llega golpeado por la goleada que le hizo el Barcelona, 0-3 de visitante, después de haber ganado apenas una semana antes 1-0 ante el Málaga en su casa. Antes de eso había caído 0-1 contra el Betis, así que el equipo alterna buenos y malos resultados sin encontrar continuidad.

El Rayo Vallecano viene de rescatar un empate 1-1 en su visita a Osasuna, luego de ganarle 2-1 al Espanyol de local. La goleada 1-4 que sufrió ante el Real Madrid quedó un poco más atrás, pero dejó claro que ante los grandes todavía le cuesta sostener el resultado.

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El historial entre Getafe y Rayo Vallecano

El historial entre ambos tiene 29 antecedentes y una diferencia clara a favor del Rayo Vallecano, que ganó 14 veces por 8 del Getafe, con 7 empates en el medio. En lo que respecta a los goles también manda el Rayo, con 37 convertidos contra 23 del Getafe.

Los últimos cruces vienen parejos igual: hubo empates sin goles, alguna goleada aislada y partidos cerrados que se definieron por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 Getafe vs. Rayo Vallecano 0-2 Primera División 02/01/2026 Rayo Vallecano vs. Getafe 1-1 Primera División 02/05/2025 Rayo Vallecano vs. Getafe 1-0 Primera División 24/08/2024 Getafe vs. Rayo Vallecano 0-0 Primera División 13/04/2024 Rayo Vallecano vs. Getafe 0-0 Primera División 02/01/2024 Getafe vs. Rayo Vallecano 0-2 Primera División 12/02/2023 Getafe vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 14/10/2022 Rayo Vallecano vs. Getafe 0-0 Primera División 08/05/2022 Getafe vs. Rayo Vallecano 0-0 Primera División 18/09/2021 Rayo Vallecano vs. Getafe 3-0 Primera División

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs

En síntesis