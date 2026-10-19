Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y la tabla los tiene prácticamente pegados, así que el que gane se acomoda de entrada en la zona media.
Es un partido directo entre dos equipos que necesitan sumar para no mirar para abajo antes de lo que les gustaría.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe llega golpeado por la goleada que le hizo el Barcelona, 0-3 de visitante, después de haber ganado apenas una semana antes 1-0 ante el Málaga en su casa. Antes de eso había caído 0-1 contra el Betis, así que el equipo alterna buenos y malos resultados sin encontrar continuidad.
El Rayo Vallecano viene de rescatar un empate 1-1 en su visita a Osasuna, luego de ganarle 2-1 al Espanyol de local. La goleada 1-4 que sufrió ante el Real Madrid quedó un poco más atrás, pero dejó claro que ante los grandes todavía le cuesta sostener el resultado.
El historial entre Getafe y Rayo Vallecano
El historial entre ambos tiene 29 antecedentes y una diferencia clara a favor del Rayo Vallecano, que ganó 14 veces por 8 del Getafe, con 7 empates en el medio. En lo que respecta a los goles también manda el Rayo, con 37 convertidos contra 23 del Getafe.
Los últimos cruces vienen parejos igual: hubo empates sin goles, alguna goleada aislada y partidos cerrados que se definieron por la mínima.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|02/01/2026
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|02/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/08/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|13/04/2024
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|02/01/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|12/02/2023
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|14/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|08/05/2022
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|18/09/2021
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs
En síntesis
- Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.