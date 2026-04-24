El Manchester City buscará dar un nuevo paso hacia otro de los objetivos de la temporada, cuando dispute la semifinal de la FA Cup 2025-26. Tras haber ganado la Carabao Cup y recuperado la cima de la Premier League, intentará meterse en el duelo decisivo por el trofeo del certamen nacional. Enfrente tendrá a Southampton, que saldrá al campo a tratar de dar la sorpresa ante el cuadro favorito al título.

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¿Cómo llegan Manchester City y Southampton al juego de la FA Cup 2025-26?

Los ‘Citizens’ se clasificaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Liverpool en cuartos de final del torneo, al vencerlos por 4-0 en el Etihad Stadium. Los dirigidos por Pep Guardiola, que habían quitado a Exeter, Saldford City y Newcastle, superaron a los ‘Reds’ con goles de Haaland (x3) y Semenyo.

Los ‘Saints’, por su parte, sacaron pasaje tras eliminar al Arsenal en la pasada ronda de la competencia, al derrotarlos por 2-1 en el St Mary’s Stadium. El conjunto de Tonda Eckert, que habían sacado a Doncaster, Leicester y Fulham, le ganaron a los ‘Gunners’ por las conquistas de Stewart y Charles.

Manchester City y Southampton, cara a cara en Wembley [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Manchester City vs. Southampton por la FA Cup 2025-26?

El partido Manchester City vs. Southampton FC se llevará a cabo este sábado 25 de abril, desde el Wembley Stadium, por la primera semifinal de la FA Cup 2025-26. El compromiso está estipulado para dar comienzo a partir de las 10.15 horas del Centro de México, al mismo tiempo que Arsenal juega por Premier League.

¿Cómo ver EN VIVO Manchester City vs. Southampton por la FA Cup 2025-26?

El partido Manchester City vs. Southampton FC se podrá seguir en directo a lo largo y ancho de México, en forma online, vía streaming, a través de la plataforma FOX One. Esta será la única pantalla que transmitirá el juego en el territorio nacional, ya que el enfrentamiento no será pasado por televisión.

Los canales y plataformas para sintonizar el encuentro en el resto del continente:

Argentina: ESPN y Disney+ Premium.

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium.

Brasil: ESPN 4 y Disney+ Premium.

Chile: ESPN y Disney+ Premium.

Colombia: ESPN y Disney+ Premium.

Costa Rica: Tubi.

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium.

El Salvador: Tubi.

Estados Unidos: ESPN Plus, ESPN Select y ESPN Unlimited.

Guatemala: Tubi.

Honduras: sin TV.

Nicaragua: sin TV.

Panamá: Tubi.

Perú: ESPN y Disney+ Premium.

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium.

República Dominicana: sin TV.

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium.

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium.