Manchester City tiene que ganar sí o sí para no entregarle el título al Arsenal. Rayan Cherki no es titular en el partido.

Manchester City se enfrenta con Bournemouth este martes 19 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola necesita ganar para mantener viva la ilusión de arrebatarle el título al Arsenal.

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Los citizens están actualmente 5 puntos por detrás del Arsenal y cualquier resultado que no sea un triunfo le daría el título a los Gunners. La noticia sorpresiva en la previa ante Bournemouth está relacionada con Rayan Cherki, la figura del Manchester City.

El motivo de la suplencia de Rayan Cherki

Lo que sorprende es la ausencia de Rayan Cherki de la alineación titular. Al igual que sucedió en la final de la FA Cup del sábado pasado contra Chelsea, Pep Guardiola dejó al jugador francés como suplente y es una determinación táctica del DT ya que el futbolista no tiene ninguna lesión.

De esta manera, Rayan Cherki tendrá que aguardar para sumar minutos en la segunda mitad. El galo en la final de la FA Cup ingresó en el entretiempo y está claro que entrará en algún momento del partido de este martes contra el Bournemouth.

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Manchester City viene de ser campeón de la FA Cup y este sería el penúltimo partido del equipo con Pep Guardiola al mando, ya que se reportó que el entrenador no continuaría en su cargo una vez que finalice la temporada.

En síntesis