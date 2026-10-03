¿Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos vs. México por el amistoso internacional?

Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre por un amistoso internacional. El partido se juega en el State Farm Stadium de Arizona y comienza a las 20:00 horas de la CDMX.

México disputa este sábado 3 de octubre su tercer partido amistoso de esta fecha FIFA. Desde las 20:00 horas de la CDMX, el equipo dirigido por Rafael Márquez se enfrenta a Estados Unidos con el objetivo de conseguir su primera victoria, luego de haber empatado sus dos encuentros anteriores por 1-1.

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El conjunto mexicano viene utilizando estos partidos para probar diferentes variantes y darle minutos a distintos futbolistas. Frente a Colombia y Perú, el equipo de Rafael Márquez terminó igualando 1-1 en ambos encuentros, por lo que ahora tendrá una nueva prueba ante uno de sus principales rivales de la Concacaf.

Estados Unidos, en cambio, llega con otro presente en esta fecha FIFA. El seleccionado estadounidense consiguió dos goleadas consecutivas, primero frente a Perú y posteriormente ante Chile, por lo que buscará mantener esa racha positiva cuando se mida con México en Arizona.

El estadio donde juegan Estados Unidos vs. México

El partido se disputa en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona, uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos. El recinto es la casa de los Arizona Cardinals de la NFL y cuenta con una capacidad habitual para 63.400 espectadores, aunque puede ampliarse hasta superar las 73.000 localidades.

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El estadio abrió sus puertas el 1 de agosto de 2006 y originalmente fue bautizado como Cardinals Stadium. Poco después cambió su denominación a University of Phoenix Stadium, antes de adoptar su actual nombre de State Farm Stadium.

A lo largo de su historia, el State Farm Stadium recibió algunos de los eventos más importantes del deporte estadounidense. Fue sede del Super Bowl en tres oportunidades: 2008, 2015 y 2023. También albergó partidos de la Copa Oro de la Concacaf, la Copa América Centenario, el Fiesta Bowl y diferentes encuentros del fútbol universitario.

En sintesis

Rafael Márquez buscará ganar su primer partido dirigiendo a México frente a Estados Unidos.

su primer partido dirigiendo a México frente a Estados Unidos. State Farm Stadium de Glendale albergará el clásico norteamericano este sábado a las 20:00.

albergará el clásico norteamericano este sábado a las 20:00. Estados Unidos acumula goleadas recientes tras superar a Perú y a la selección chilena.