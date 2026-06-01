El informe fue hecho por Goldman Sachs, grupo que armó un modelo matemático para predecir los resultados del Mundial 2026.

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026. El torneo iniciará el próximo 11 de junio, día en el que México y Sudáfrica se enfrentarán en el Estadio Azteca. En la previa de la Copa del Mundo, nuevamente salió a la luz el informe de Goldman Sachs.

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Goldman Sachs es uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo y armó un modelo matemático para predecir los resultados del Mundial 2026. Según el informe, los cinco países con más posibilidades de coronarse son España, Francia, Argentina, Brasil y Países Bajos.

El estudio de Goldman Sachs analiza cinco variables: el Ranking Elo, el talento goleador de cada selección, la racha de los equipos, la mentalidad y la ‘maldición del campeón’ y factores geográficos.

España, la selección con más chances según el informe (Getty Images)

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El Ranking Elo es el factor más importante en este modelo. Este sistema fue creado originalmente para clasificar a los jugadores de ajedrez pero fue adaptado al futbol y evalúa el nivel de un equipo según sus resultados recientes y la fuerza de sus rivales.

Los porcentajes de las 5 candidatas

Finalmente el modelo simuló el torneo entero miles de veces y arrojó las probabilidades de cada país. España tiene un 25,7% de chances de ser campeón y luego le sigue Francia con 18,9%, Argentina con 14,3%, Brasil con 7,6% y Países Bajos completa el top5 con 5,2%.

Argentina en realidad está segundo en el Ranking Elo solo por detrás de España, pero el informe lo lleva al tercer lugar por la ‘maldición del campeón’. Recordemos que un país no es bicampeón del mundo desde Brasil en 1958 y 1962, lo que muestra la dificultad de este logro.

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Según el informe de Goldman Sachs, en las semifinales se van a enfrentar España y Francia por un lado y Argentina y Brasil por el otro. La Roja clasificaría a la final al igual que la Albiceleste, y luego la selección europea derrotaría en el gran partido a la vigente campeona para sumar su segunda estrella.

Los 10 candidatos según el informe (Goldman Sachs)

En síntesis

El modelo matemático del grupo financiero Goldman Sachs posiciona a España como el máximo favorito con un 25.7% de probabilidad para ser campeón.

El estudio estadístico ubica a Francia en el segundo puesto de candidatos con el 18.9%, seguido por Argentina en tercer lugar con el 14.3%.

El sistema de predicción penaliza la probabilidad de la Albiceleste debido a la histórica “maldición del campeón” y la dificultad para lograr un bicampeonato.