¿Dónde y en qué estadio se juega Atlético de Madrid vs. Inter por el amistoso internacional?

Las dos potencias europeas aprovechan la fecha FIFA para medir fuerzas, pero lo harán en un exótico recinto de África.

Por Leandro Barraza

Atlético de Madrid e Inter se enfrentan en un amistoso
© GETTY IMAGESAtlético de Madrid e Inter se enfrentan en un amistoso

Atlético de Madrid e Inter de Milán se enfrentan este viernes 10 de octubre. Si bien nos encontramos en pleno parón internacional, el Colchonero y el Nerazzurri se verán las caras en el marco de un amistoso, pero lo que realmente llama la atención es el estadio en el que se disputará este cotejo.

Si bien los dos equipos son europeos, el partido se llevará a cabo en África, más precisamente en Libia. Puntualmente, el Atleti y el Inter jugarán en el Benghazi International Stadium, un estadio que fue reinaugurado en febrero de este mismo año -financiado por el Fondo de Desarrollo y Reconstrucción de Libia- y que cuenta con una capacidad para 42.000 espectadores.

Benghazi International Stadium (Foto: APAnews)

Benghazi International Stadium (Foto: APAnews)

El acto de inauguración contó con la presencia de leyendas del futbol como Roberto Carlos, Michael Owen y Luis Figo. Además, el estadio cuenta con instalaciones de primera calidad y está preparado para albergar distintos eventos deportivos como el cotejo que se disputará a las 10:00 hs (centro de México).

De todas formas, es importante mencionar que habrá ausencias en ambos equipos, ya que las principales figuras de Atlético de Madrid e Inter de Milán se encuentran con sus respectivas selecciones. Por este motivo, jugadores de la talla de Julián Álvarez o Lautaro Martínez no estarán presentes en suelo africano.

Inter y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras por la UEFA Champions League

Pese a que hay importantes ausencias en los dos bandos, este amistoso será la antesala de lo que será el enfrentamiento entre Atlético de Madrid e Inter por la Jornada 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Este cotejo se disputará el 26 de noviembre en el Metropolitano.

leandro barraza
Leandro Barraza
