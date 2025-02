Una gran cantidad de futbolistas han dejado su huella en el futbol por lo que han demostrado en el campo de juego. Es difícil decidir cuál de todos es el mejor de la historia porque jugaron en distintas épocas y todos lograron cosas importantes tanto a nivel de clubes como también en sus respectivos países.

Publicidad

Publicidad

ver también Cristiano Ronaldo eligió al mejor futbolista de la historia y no es Lionel Messi, Diego Maradona ni Pelé

Quien abrió el debate en las últimas semanas fue Cristiano Ronaldo, portugués que actualmente juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita y que encendió la polémica con sus declaraciones.

En un diálogo con Edu Aguirre en el Chiringuito TV, Cristiano Ronaldo expresó que se considera el mejor de la historia porque es el jugador más completo. “Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto”, comenzó diciendo.

Y agregó: “A algunos les gusta más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano Ronaldo no es completo, es mentira. Soy el más completo”.

Publicidad

Publicidad

Muchos han opinado sobre quién es el mejor y se han visto distintas opiniones. Allá por el 2024, el histórico basquetbolista LeBron James no dudó y dijo que para él no hay nadie como Lionel Messi: “Ver a Lionel Messi, el GOAT del fútbol, honrar a la MLS con su presencia es un gran cambio para nosotros”, afirmó. “Su llegada no solo eleva la liga, sino que también inspira a una nueva generación de fanáticos del fútbol en nuestro país”, comentó en segundo lugar.

LeBron James filmando a Lionel Messi (Getty Images)

Por último, volvió a elogiarlo: “Se necesita una dedicación incomparable, ética de trabajo y talento para lograr lo que Messi tiene, y no tengo más que admiración por él. Le deseo todo lo mejor”.

Publicidad

Publicidad

ver también Karim Benzema ignoró a Cristiano Ronaldo y eligió a otro madridista como el mejor futbolista de toda la historia

Ronaldo Nazario apunta contra Cristiano Ronaldo

Ronaldo Nazario, por su parte, apuntó contra Cristiano Ronaldo: “No me gusta entrar en estas cosas, pero la gente tiene mucha autoestima. Yo prefiero que la gente hable de mi rendimiento, de lo que fui como jugador… No que yo tenga que hablar de mí mismo“.

“Está entre los mejores futbolistas de la historia, pero de ahí a decir que es el mejor… La verdad es que no coincido con él. Respeto su opinión, pero yo diría que está entre los diez mejores de la historia”.