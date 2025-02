Cristiano Ronaldo volvió a abrir el debate hace unas semanas tras autoproclamarse el mejor futbolista de la historia del fútbol en diálogo con el periodista Edu Aguirre en El Chiringuito. El futbolista portugués, que ha tenido una carrera impresionante, explicó los motivos que lo llevaron a colocarse en ese lugar por encima de figuras históricas como Diego Maradona, Pelé y Lionel Messi.

Publicidad

Publicidad

ver también Julián Quiñones hizo historia en Al-Qadisiya y le mete presión a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Desde que dio su opinión, muchos futbolistas y exfutbolistas han respondido, algunos apoyando su postura y otros en contra, ya que consideran que hay jugadores por encima de él que demostraron dentro del campo de juego todo su potencial.

Ahora fue el turno de un ex compañero suyo en el Real Madrid: Karim Benzema. El delantero francés sorprendió a todos con su elección, dado que no eligió a Cristiano como el mejor, pero tampoco a Messi. “Creo que cada uno puede decir lo que quiera. Si cree que es el mejor de la historia, entonces lo es. Eso depende”.

ver también De lujo: el increíble gol olímpico que anotó Neymar para la goleada de Santos

Luego, Benzema dio su elección en diálogo con TNT Sports, ignorando a Cristiano y poniendo en la cima a otro futbolista con pasado en el Real Madrid: “Para mí, por ejemplo, el mejor es Ronaldo, de Brasil. Pero Cristiano es lo que es”.

Publicidad

Publicidad

Ronaldo durante su etapa en Real Madrid (Getty Images)

A pesar de no elegir a Cristiano como el mejor de todos los tiempos, Benzema prefirió no entrar en comparaciones directas. “No me gusta hacer comparaciones entre jugadores porque cada uno tiene su propia historia. Él tiene su historia y es muy buena”.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo que encendieron el debate

“Hacer 920 goles, 925, 930… Es que el mejor de la historia soy yo. Punto final. Los números lo dicen. En el fútbol hago de todo: cabeceo, tiro libres, uso el pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte… Puede que te gusten más Pelé, Messi, Maradona, lo entiendo y lo respeto. Pero ¿decir que Cristiano no es completo? Eso es mentira. Yo soy el más completo de la historia”, afirmó Cristiano Ronaldo, desatando nuevamente la polémica.

Publicidad

Publicidad

¿Qué piensa Lionel Messi sobre ser el mejor de la historia?

”No sé si soy el mejor de la historia o no y tampoco es algo que me le pregunte o me interese. El hecho de que se insinúe o se diga que estoy entre los mejores, para mi ya es un regalo. Es algo muy especial porque al fútbol lo juegan en todo el mundo en todos lados. Desde chico uno quiere ser jugador y para mi que digan que estoy entre los mejores ya para mi es un orgullo muy grande y ya está”, fueron las palabras del argentino hace un tiempo atrás.