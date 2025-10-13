Es muy difícil terminar de definir que futbolista es el mejor de la historia. A lo largo de los años y en distintas épocas, hubo varios que se han destacado por sobre otros y entran en ese interminable debate que los pone entre los más grandes.

Los jugadores que más brillaron son Diego Armando Maradona, Pelé, Alfredo Di Stéfano, Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo, aunque también hubo otros que marcaron un antes y un después por lo que lograron en su carrera que entran en esa discusión.

Ahora fue el turno de Kylian Mbappé, uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad. El atacante francés que es figura en el Real Madrid y en su selección, llenó de elogios a Cristiano Ronaldo y dejó en claro que es su máximo ídolo.

“Siempre ha sido un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos y me ayuda. Y eso que en Madrid, Cristiano es el número uno. Es el jugador referente que ha hecho muchas cosas y que la gente también ahora sueña con Cristiano con todas las cosas que ha hecho“, expresó en diálogo con Movistar.

Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo enfrentados (Getty Images)

Y luego reveló los objetivos que tiene él mismo jugando en el equipo de sus sueños: “Pero yo quiero conseguir mi camino y espero que la gente sueñe conmigo igual y eso puede ser un momento histórico para mí y para el Real Madrid”.

Kylian Mbappé elogió a Lionel Messi

Además de rendirse a los pies del portugués, Mbappé también destacó a Lionel Messi: “Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. No pensaba que iba a jugar con él en mi carrera porque mi sueño siempre fue Madrid y no pensaba ir a Barcelona un día en mi vida. Pensé que se iba a quedar ahí de por vida. Jugar con él es muy especial. He aprendido muchísimo con él y por eso que únicamente podría decir gracias de todo lo que he tenido con él. Tener a un jugador tan especial cerca de ti es, para cada jugador, una oportunidad de oro“

