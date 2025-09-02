Zlatan Ibrahimovic fue uno de los grandes futbolistas que dejaron una huella en el campo de juego por el nivel que supo mostrar en su momento. El sueco brilló en los mejores equipos y se podría decir que durante sus mejores etapas estaba entre los mejores del mundo.

Siempre tuvo un gran autoestima, confiaba en sí mismo al 100% y se puso por delante de las grandes figuras, pero lo cierto es que nadie cree que haya sido a ser el mejor del mundo a pesar de ganar y conseguir cosas importantes en su carrera.

En las últimas horas se hizo viral un video en las redes sociales que subió la cuenta oficial de la UEFA Champions League en donde le dijeron que tenía que hablar cuando escuche un futbolista que es o que haya sido mejor que él. Fiel a su estilo, despertó la polémica.

El sueco no habló en ningún momento y dejó en claro que para él, ninguno de ellos lo superó, incluyendo a los dos futbolistas que son considerados entre los mejores de la historia como Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo. El posteo se llenó de comentarios y reacciones de los fanáticos del futbol tras la reacción de Zlatan.

Los futbolistas que le nombraron en el video fueron: Sergio Kun Agüero, Edinson Cavani, Wayne Rooney, Didier Drogba, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Karim Benzema y por último el portugués y el argentino.

Ibrahimovic ya había dicho que no le envidaba nada a Messi y CR7

“Si hablas propiamente de cualidades, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions League. Pero no sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí”, reveló el sueco en diálogo con France Football.

En 2019, habló con Contacto Deportivo y eligió al mejor entre Messi y Cristiano “Vi a Messi todos los días y enfrenté a Cristiano. Para mí, el otro (Cristiano) es una máquina cuando se trata de hacer goles. Pero más completo lo veo a Messi”.