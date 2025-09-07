Santiago Giménez fue uno de los protagonistas del cierre del mercado de fichajes del verano europeo. La continuidad del delantero mexicano en Milan estuvo en duda hasta el último día del libro de pases, puesto que distintos trascendidos lo situaban en la órbita de Roma para ser utilizado en un intercambio por el ucraniano Artem Dovbyk.

Sin embargo, fue el propio futbolista, junto a su representante Rafaela Pimenta, quien se encargó de confirmar su permanencia en el equipo lombardo a través de un mensaje en sus redes sociales. Esta decisión parece haber estado influenciada por un importante protagonista de la institución rossonera.

Según informó el periodista italiano Antonio Vitiello, el principal impulsor de la continuidad del ariete de 24 años en los Diablos fue nada menos que Zlatan Ibrahimovic, leyenda de la Serie A y ex jugador de Milan quien actualmente se desempeña como asesor principal de los propietarios del club.

Zlatan Ibrahimovic convenció a Santiago Giménez de seguir en Milan, según informó Antonio Vitielo. (Getty Images)

De acuerdo a esta versión, el sueco primero convenció al surgido en Cruz Azul de quedarse en el equipo, luego hizo lo propio con el entrenador Massimiliano Allegri y, por último, habló con los directivos para manifestarle su confianza en Santiago Giménez. Al contar con vasta experiencia en el puesto de centrodelantero su palabra adquirió un peso propio que no fue desestimado por ninguna de estas tres partes.

Los números de Santiago Giménez en Milan

Así las cosas, Santiago Giménez tendrá la posibilidad de seguir ampliando sus registros en la entidad del norte italiano, en la cual gozó de un gran comienzo con tres goles en los primeros cinco partidos, aunque posteriormente sufrió una sequía de casi dos meses durante el final de la temporada pasada.

En este curso, en tanto, fue titular en dos de los tres partidos disputados (dos por Serie A y uno en Coppa Italia) y registró una asistencia. Así, ya acumula 22 juegos, con seis goles y cuatro habilitaciones. Los números del mexicano indican que, desde su fichaje en febrero pasado, participó en 26 juegos, anotó cuatro tantos y dio cuatro pases gol.

¿Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez en Milan?

Actualmente, Santiago Giménez se encuentra concentrado con la Selección Mexicana producto de su convocatoria para la fecha FIFA de septiembre. Luego de disputar poco más de 30 minutos en el empate por 0-0 ante Japón en Oakland, el Bebote viajará junto al resto de la delegación a Nashville, donde el Tri se enfrentará ante Corea del Sur este martes 9 desde las 19:00 horas (CDMX).

Por lo tanto, el ex Feyenoord podría volver a vestir la playera de Milan el próximo domingo 14 de septiembre, cuando en la reanudación de la Serie A su equipo reciba a Bologna por la tercera fecha del torneo de liga italiano.

