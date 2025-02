El Milan de Santiago Giménez planea desprenderse de una de sus figuras

En Italia ya empieza a circular la información de que la directiva del AC Milan, entre los que se encuentra Zlatan Ibrahimovic como director deportivo, tomará decisiones fuertes luego del empate con el Feyenoord en San Siro y de la subsiguiente eliminación en la fase previa a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Es que en el Rossonero a semejante frustración ya le pusieron nombre y apellido: Theo Hernández. Es que el futbolista francés quiso engañar al árbitro polaco Szymon Marciniak al lanzarse en el área del equipo neerlandés. Y como ya estaba amonestado por haberse trenzado con un rival recibió la segunda tarjeta amarilla y debió retirarse a los camarines cuando aún faltaban 39 minutos para que terminara el encuentro.

A partir de ahí, 11 contra 10, el Feyenoord empezó a crecer hasta llegar al gol del empate a los 73 minutos mediante el argentno Julián Carranza, el tanto que, en concreto, le permitió la clasificación a los Octavos de Final (cabe recordar que la ida en Rotterdam la ganó el conjunto de la Eredivisie 1 a 0 con un gol de Igor Paixao).

Como conclusión, conforme a la Gazzetta dello Sport, el Milan ya decidió desprenderse de Theo Hernández en el próximo mercado de verano. Y no solo eso, en línea con esta postura, se inclinaron por interrumpir las conversaciones que se habían iniciado hace días para una renovación de contrato, el cual tiene fecha de caducidad el 30 de junio del 2026.

Pero eso no es todo. Al ser identificado puertas adentro como el culpable de la eliminación de la UEFA Champions League 2024/2025, las autoridades de la institución rossonera ya le comunicaron a Hernández que le caerá una importante multa económica.

Los millones que perdió el AC Milan por no clasificar a los Octavos de Final de la Champions League

El perjuicio para el AC Milan por no haber superado los Play Off no solo es deportivo. Es que a nivel económico se perdió, por lo menos, los 11 millones de euros que la UEFA deposita a cada equipo clasificado a los Octavos de Final. Además, en Cuartos hubiera percibido otros 12,5 millones y por jugar la Semifinal otros 15 millones de euros. En tanto que el campeón se llevará 25 millones y el subcampeón 18,5.

