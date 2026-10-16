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Everton vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 7 de la Premier League

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton vs. Chelsea, Premier League
Everton vs. Chelsea, Premier League

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 05:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Apenas un escalón separa a estos dos equipos en la tabla y ninguno quiere quedarse atrás justo cuando empieza a definirse quién pelea arriba y quién se cae del pelotón.

Con los mismos puntos y posiciones casi calcadas, el que gane se acomoda en la zona que mira hacia Europa y deja al otro con la obligación de reaccionar rápido.

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La actualidad de ambos equipos

El Everton llega de rescatar un empate 2-2 como visitante ante Hull, resultado que le cortó el envión después de ganarle a Ipswich Town de local. Antes de eso había sumado un punto sin goles frente al Tottenham. Es quinto con 10 unidades en seis fechas, una campaña pareja que todavía no define si va para arriba o se estanca.

El Chelsea viene de una goleada clara, 5-1 de local contra Bournemouth, que funcionó como respuesta inmediata a la dura caída 0-3 como visitante ante Brentford. Antes de ese traspié había empatado 2-2 con Hull. Sexto con los mismos 10 puntos que su rival de este sábado, el equipo londinense muestra una irregularidad que todavía no logra ordenar.

El historial entre Everton y Chelsea

Se enfrentaron 184 veces y el historial favorece al Chelsea, que ganó 71 partidos contra 58 del Everton, con 56 empates de por medio. En las diferencias de gol también manda el conjunto londinense, 286 contra 258. Los últimos cruces no muestran un dominador claro: hubo goleadas abultadas como el 6-0 de 2024 y también triunfos ajustados, además de algún empate sin goles, una seguidilla que confirma que la ventaja histórica del Chelsea no se traduce en partidos recientes parejos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Everton vs. Chelsea3-0Premier League
13/12/2025Chelsea vs. Everton2-0Premier League
26/04/2025Chelsea vs. Everton1-0Premier League
22/12/2024Everton vs. Chelsea0-0Premier League
15/04/2024Chelsea vs. Everton6-0Premier League
10/12/2023Everton vs. Chelsea2-0Premier League
18/03/2023Chelsea vs. Everton2-2Premier League
06/08/2022Everton vs. Chelsea0-1Premier League
01/05/2022Everton vs. Chelsea1-0Premier League
16/12/2021Chelsea vs. Everton1-1Premier League

Horario del partido

  • México: 05:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
  • Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
  • Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
  • Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Everton suma 10 puntos en el torneo.
  • Chelsea suma 10 puntos en el torneo.
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