Everton vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 7 de la Premier League

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 05:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Apenas un escalón separa a estos dos equipos en la tabla y ninguno quiere quedarse atrás justo cuando empieza a definirse quién pelea arriba y quién se cae del pelotón.
Con los mismos puntos y posiciones casi calcadas, el que gane se acomoda en la zona que mira hacia Europa y deja al otro con la obligación de reaccionar rápido.
La actualidad de ambos equipos
El Everton llega de rescatar un empate 2-2 como visitante ante Hull, resultado que le cortó el envión después de ganarle a Ipswich Town de local. Antes de eso había sumado un punto sin goles frente al Tottenham. Es quinto con 10 unidades en seis fechas, una campaña pareja que todavía no define si va para arriba o se estanca.
El Chelsea viene de una goleada clara, 5-1 de local contra Bournemouth, que funcionó como respuesta inmediata a la dura caída 0-3 como visitante ante Brentford. Antes de ese traspié había empatado 2-2 con Hull. Sexto con los mismos 10 puntos que su rival de este sábado, el equipo londinense muestra una irregularidad que todavía no logra ordenar.
El historial entre Everton y Chelsea
Se enfrentaron 184 veces y el historial favorece al Chelsea, que ganó 71 partidos contra 58 del Everton, con 56 empates de por medio. En las diferencias de gol también manda el conjunto londinense, 286 contra 258. Los últimos cruces no muestran un dominador claro: hubo goleadas abultadas como el 6-0 de 2024 y también triunfos ajustados, además de algún empate sin goles, una seguidilla que confirma que la ventaja histórica del Chelsea no se traduce en partidos recientes parejos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Everton vs. Chelsea
|3-0
|Premier League
|13/12/2025
|Chelsea vs. Everton
|2-0
|Premier League
|26/04/2025
|Chelsea vs. Everton
|1-0
|Premier League
|22/12/2024
|Everton vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|15/04/2024
|Chelsea vs. Everton
|6-0
|Premier League
|10/12/2023
|Everton vs. Chelsea
|2-0
|Premier League
|18/03/2023
|Chelsea vs. Everton
|2-2
|Premier League
|06/08/2022
|Everton vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|01/05/2022
|Everton vs. Chelsea
|1-0
|Premier League
|16/12/2021
|Chelsea vs. Everton
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México: 05:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
- Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
- Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
- Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Everton suma 10 puntos en el torneo.
- Chelsea suma 10 puntos en el torneo.