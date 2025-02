Fracasó en Real Madrid y ahora hizo una grave acusación de racismo contra Lionel Messi

Lionel Messi es admirado por lo que muestra adentro y afuera de la cancha. Además de ser considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, el astro de Inter Miami y la Selección Argentina también destaca por su humildad y por llevar adelante una vida familiar alejada de los escándalos. Sin embargo, en las últimas horas recibió una grave acusación de racismo.

Puntualmente, Royston Drenthe -exjugador neerlandés que fue fichado por Real Madrid en 2007- brindó una entrevista para The Wild Project con el youtuber Jordi Wild y abordó varios temas sobre su vida. En este contexto, el exlateral reveló que en una oportunidad recibió un ofensivo insulto de Messi.

Royston Drenthe, en un partido de LaLiga con Real Madrid (GETTY IMAGES)

“En un partido cuando estaba en el Hércules, contra el Barça, Messi me llamó ‘negro de mierda’. Después me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban negros de mierda, para ellos era una cosa normal, por ejemplo se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo no le gustaba. No es lo mismo que me lo dijeran mis amigos en el entrenamiento, que me lo dijera un rival. Después no hemos vuelto a hablarlo”, contó Drenthe. Y completa sobre la Pulga: “Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo”.

Drenthe eligió al mejor jugador del mundo

En determinado momento de la charla, Jordi Wild le preguntó a Drenthe por el mejor del mundo. Sin embargo, aunque mencionó a Messi y Cristiano Ronaldo, se decantó por un inesperado jugador. “Tengo mucho respeto por Messi porque todo el mundo ha visto lo que ha hecho en el mundo del fútbol, es una barbaridad. Pero los numeros no engañan, Cristiano va a llegar a los 1000 goles, eso no lo puede decir Messi”, comenzó diciendo.

Acto seguido, dio su veredicto: “Si me tengo que quedar con uno: Guti. Mi ídolo actual es Vinicius Junior, es una barbaridad la velocidad con la que juega, también me gusta Rodrygo. Sigo siendo del Madrid, no como mis primos, aunque el club de mi vida es el Feyenoord”.

Además, sobre Guti también comenta: “Fue un buen mentor para mí, era una gran persona tanto dentro como fuera del campo. Lo que podía hacer Guti en el centro del campo no se lo vi jamás ni a Cristiano. Era como un hermano para mí”. Finalmente, tras dos cesiones a Hércules y Everton, la etapa de Drenthe como jugador del Real Madrid terminó en 2012.

