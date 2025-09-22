France Football le da la espalda a Erling Haaland en el Balón de Oro 2025 con inesperada colocación

Se terminó la espera: Rodri dejará de ser el defensor del Balón de Oro y la ceremonia correspondiente a la edición 2025 dará a conocer al nuevo ganador. En la previa, todo parece indicar que el galardón estará entre Lamine Yamal, estrella indiscutida del Barcelona de Hansi Flick, y Ousmane Dembélé, capitán y emblema del PSG de Luis Enrique que ganó la última UEFA Champions League.

Lejos de los reflectores por el premio principal, una decisión de France Football causó polémica en las redes sociales. Y es que, más allá de los 30 goles que anotó en la temporada pasada con Manchester City, Erling Haaland recibió la noticia de que ocupó el puesto número 26 en la consideración del jurado.

El delantero noruego quedó lejos en su quinta nominación al Balón de Oro (@ballondor)

A pesar de que el delantero noruego no sumó ningún título grupal bajo la tutela de Pep Guardiola en Inglaterra, sus anotaciones pudieron hacer algo más de fuerza para escalar algunas posiciones en la colocación definitiva. Aunque vale la pena recordar, de acuerdo a lo dicho por el Jefe de Redacción de France Football, cuáles son los criterios que se toman para seleccionar a los ganadores:

Actuaciones individuales y decisivas.

Títulos ganados en la temporada.

Fair Play, comportamiento dentro del campo.

Así quedó el ranking completo del Balón de Oro 2025

30. Michael Olise (Bayern Múnich)

29. Florian Wirtz (Liverpool)

28. Virgil van Dijk (Liverpool)

27. Declan Rice (Arsenal)

26. Erling Haaland (Manchester City)

25. Denzel Dumfries (Inter)

24. Fabián Ruiz (PSG)

23. Jude Bellingham (Real Madrid)

22. Alexis Mac Allister (Liverpool)

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

20. Lautaro Martínez (Inter)

19. Joao Neves (PSG)

18. Scott McTominay (Napoli)

17. Robert Lewandowski (Barcelona)

16. Vinícius Jr (Real Madrid)

15. Viktor Gyökeres (Arsenal)

14. Désiré Doué (PSG)

13. Harry Kane (Bayern Múnich)

12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

11. Pedri (Barcelona)

Noticia en desarrollo…