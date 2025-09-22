Real Madrid tiene puntaje perfecto en LaLiga luego de haber ganado los cinco partidos que disputó y también comenzó con el pie derecho en su debut en la UEFA Champions League. Sin embargo, Vinícius Jr aún no se está encontrando en este inicio de temporada.

El brasileño ha tenido ciertos cruces con Xabi Alonso debido a que la gran figura del técnico español es Kylian Mbappé. Vinícius Jr fue suplente por ejemplo contra el Olympique de Marsella en la Champions League y en ninguno de los seis partidos pudo completar los 90 minutos.

Durante el mercado se rumoreó mucho acerca de la posible salida de Vinícius Jr a Arabia Saudita o de su posible renovación con el Real Madrid, dos hechos que finalmente no ocurrieron. No obstante, en las últimas horas volvió a establecerse la versión de que el brasileño podría abandonar el club español.

¿Se va Vinícius Jr de Real Madrid?

El periodista Marcos Benito de ‘El Chiringuito’, programa reconocido de España, contó que Vinícius Jr podría irse de Real Madrid si no cambia su situación actual: “Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinícius Jr no siga en enero está encima de la mesa“, comentó en un principio.

Vinícius Jr y Xabi Alonso en Real Madrid (Getty Images)

“Si de aquí a enero él no se siente un jugador importante, al menos demostrándolo en el campo, van a pasar cosas. Y si no pasan en enero, está garantizado que en verano no creo que Vinícius siga en el Real Madrid“, agregó el periodista español acerca del brasileño.

Vinícius Jr tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, por lo que el próximo verano solo le quedaría un año de vínculo. La institución española debería aprovechar ese momento para vender al delantero en caso de que el brasileño muestre su disgusto porque de lo contrario podría perderlo sin recibir dinero.

Hace un año, Vinícius Jr era uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro 2024. Sin embargo, el elegido finalmente fue Rodri Hernández y desde aquel momento la actualidad del brasileño no fue la misma y su prestigio en el Real Madrid continúa disminuyendo.