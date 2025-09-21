Es tendencia:
BALÓN DE ORO

Gala del Balón de Oro 2025: cuándo es, a qué hora empieza y cómo verla en vivo

La gala del Balón de Oro 2025 ya tiene fecha y horario: te contamos cuándo es, a qué hora empieza en tu país y dónde verla en vivo.

Por Ramiro Canessa

Detalles de la gala del Balón de Oro.
© Getty ImagesDetalles de la gala del Balón de Oro.

Una vez más, el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo será entregado en este 2025. Después de que Rodri levantara el galardón la temporada pasada, ahora la expectativa está puesta en quién sucederá al español en lo más alto.

Sorpresa: Rodri eligió su candidato para el Balón de Oro 2025 y no es Lamine Yamal

Sorpresa: Rodri eligió su candidato para el Balón de Oro 2025 y no es Lamine Yamal

Los dos grandes favoritos para quedarse con el Balón de Oro son Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona que deslumbró con actuaciones decisivas a lo largo del curso, y Ousmane Dembélé, pieza fundamental del PSG que fue determinante tanto en la conquista del triplete como en la final del Mundial con Francia.

La ceremonia tendrá lugar este lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet de París, un escenario ya clásico para la entrega del prestigioso galardón que organiza la revista France Football.

No es Lamine Yamal: Sergio Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025

No es Lamine Yamal: Sergio Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025

¿A qué hora empieza la gala del Balón de Oro 2025?

  • España (Península): 21:00 h
  • Italia / Alemania / Francia: 21:00 h
  • Argentina: 16:00 h
  • Uruguay: 16:00 h
  • Chile: 17:00 h
  • Colombia: 14:00 h
  • Perú: 14:00 h
  • Ecuador: 14:00 h
  • México (CDMX): 13:00 h
  • EE.UU. (Costa Este): 15:00 h
  • EE.UU. (Costa Oeste): 12:00 h

¿Dónde ver la gala del Balón de Oro?

Además de los horarios, los fanáticos del futbol también quieren saber dónde podrán seguir la gala. En España, el evento será televisado por MAX y Movistar+, con cobertura especial desde París.

En México, la transmisión arrancará a la 1:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) a través de la señal de TNT Sports, mientras que en Argentina se podrá ver desde las 4:00 p.m. mediante la misma cadena, que también tendrá derechos en buena parte de Sudamérica.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
