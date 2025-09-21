Mañana se llevará a cabo la esperada ceremonia del Balón de Oro 2025, el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo. Organizado por la revista France Football como todos los años, la misma será en el Théâtre du Châtelet de París

ver también Gala del Balón de Oro 2025: cuándo es, a qué hora empieza y cómo verla en vivo

Los principales candidatos para quedarse con el galardón eran Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona que brilló con actuaciones decisivas durante toda la temporada, y Ousmane Dembélé, francés que fue fundamental en el PSG y en su selección. Ambos se perfilaban como los grandes favoritos para la ceremonia.

En las últimas horas, se filtró una lista que mostraría al supuesto ganador del Balón de Oro 2025, generando un gran revuelo entre aficionados y medios especializados. Sin embargo, habrá que esperar hasta mañana para saber que pasará.

Publicidad

Publicidad

Según esta filtración, Lamine Yamal sería el ganador, sumando 805 puntos de los votantes y confirmando su gran temporada con actuaciones sobresalientes en el Barça. El joven de 18 años demostró ser uno de los mejores del mundo y el premio quedaría en sus manos.

En segundo lugar aparece Ousmane Dembélé, con 800 puntos, mientras que un poco más atrás se encuentra el portugués Vithina, mediocampista portugués del PSG que también tuvo una temporada de ensueño y que en la lista sumó 643 puntos.

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresa: Rodri eligió su candidato para el Balón de Oro 2025 y no es Lamine Yamal

La fiesta que prepara Lamine Yamal

De acuerdo a Mundo Deportivo, el 10 del Barcelona llegará a la gala con un grupo de 20 acompañantes. Incluso habría organizado una celebración privada en París, por si se consagra con el premio. Todo está listo para que disfrute de la noche más importante de su carrera en caso de ser el ganador.