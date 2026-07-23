Son días decisivos en la novela del último objetivo de los 'Diablos Rojos' y así está el episodio de mercado.

Mientras que la afición no está del todo convencida de que sea el indicado, la cúpula del Toluca está decidida a ir a fondo por Federico Viñas y abrochar su fichaje en breve. Por estas horas, han surgido novedades importantes que involucran al atacante uruguayo y que vale la pena repasar en profundidad a continuación.

Publicidad

En primer lugar, la noticia principal parte de que los ‘Diablos Rojos’ han llegado a un acuerdo total con Grupo Pachuca para el traspaso del futbolista, tal como informó César Luis Merlo. Luego de algunos días de ofertas y contraofertas, hay un entendimiento absoluto en los términos de la venta de Federico Viñas desde León a Toluca.

De acuerdo a lo revelado por el periodista especialista en libro de pases, en caso de hacerse, la operación tendría un valor total de ¡13.5 millones de dólares! entre todo concepto. De darse todas las cosas como lo pretenden en el ‘Infierno’, esta contratación sería apenas más barata que la de Helinho, que rompió el mercado con 15 millones.

Sin embargo, el reportero argentino destapó un detalle clave de la negociación entre Grupo Pachuca y Toluca que economizaría los costos de la operación a los ‘Diablos Rojos’. En esos 13.5 millones estaría incluida la cancelación de una ‘deuda’ por Juanpi Domínguez que León mantiene con sus pares desde la ventana pasada.

Publicidad

Fede Viñas y días claves en su futuro [Foto: Getty]

El ‘ultimátum’ de Toluca a Federico Viñas y Grupo Pachuca:

En base a lo destapado por el corresponsal en su más reciente stream, este fin de semana se resolverá por “sí” o por “no” la posible llegada del delantero charrúa a Metepec. El límite puesto entre las partes para definir el pase será el próximo domingo, antes de lo cual se espera que haya una respuesta que indique a Toluca dónde está parado.

A esta altura, la pelota la tiene el propio futbolista, que es el que está dilatando la operación. Por su buen último semestre en Oviedo y su citación al Mundial, Fede Viñas se ilusiona con alguna oferta del “Top Five” de Europa. En estos días, definirá con su agente y familia si sigue esperando o va a Toluca, un destino que también ve con buenos ojos.

Publicidad

El nuevo competidor por Federico Viñas que complica a Toluca:

Aunque Toluca y Grupo Pachuca tienen un acuerdo de palabra, Paco Montes de FOX Sports, cercano a la directiva de León, reveló que hay un nuevo interesado. Spartak Moscú habría igualado la oferta de Toluca y mejorado la propuesta económica al jugador. Este le daría la posibilidad de ir a Europa, aunque quedaría “borrado del mapa”. En ese sentido, el conjunto escarlata le da una mejor vidriera para la Selección.

En tanto Fede Viñas define cuál es el destino más adecuado para su carrera, en el ‘Infierno’ empiezan a mirar el reloj cada vez más frecuentemente. Es que Paulinho viene sufriendo problemas musculares seguido y les urge tener otro ‘9’ de repuesto para cuando el portugués no pueda estar. En este inicio de semestre, el Turco tuvo que improvisar con Díaz Price, pero mete presión para que llegue el refuerzo pedido.