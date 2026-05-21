Todo confirmado: el grupo de México para el Mundial Sub 17 en Qatar

Por un convenio firmado, el Mundial Sub 17 se disputará todos los años de aquí hasta 2029. En ese sentido, este jueves se hizo oficial el sorteo de los grupos y la Selección Mexicana ya conoce a sus rivales de la primera instancia, la cual espera superar sin sobresaltos para ilusionarse en grande con su plantilla juvenil.

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México compartirá el grupo con Rumania, Camerún y Venezuela

México será parte del Grupo K y compartirá la zona con Rumania, Camerún y Venezuela. A pesar de no tratarse de máximos candidatos a conseguir la gran corona del certamen que se juega en Qatar, el Tri sabe que tendrá duros rivales enfrente antes de meterse en la próxima instancia la competencia.

La fortaleza africana, la rudeza europea y la creatividad sudamericana pueden ser algunos de los factores a tener en cuenta para no subestimar a ningún rival pensando en el gran objetivo de llegar a los 16avos de final. El año pasado, México llegó hasta los octavos, instancia en la que perdió por goleada 5-0 frente a Portugal.

El Mundial Sub 17 inicia el 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. El entrenador Carlos Cariño sigue al frente del proceso juvenil, en una clara muestra de intentar continuar formando el futuro del país bajo las manos del mismo director técnico.

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Todos los grupos del Mundial Sub 17

Vale destacar que, tal como será dentro de algunos días en el Mundial de mayores, en esta competencia avanzan los dos primeros de cada zona y los mejores terceros. De esta manera, el torneo busca fomentar el máximo rendimiento de cada equipo que luchan por cosas importantes en cada juego.

En síntesis

La Selección Mexicana Sub-17 quedó ubicada en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela para la Copa del Mundo.

quedó ubicada en el junto a para la Copa del Mundo. El Mundial juvenil se llevará a cabo en Qatar desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre .

desde el hasta el . El director técnico Carlos Cariño se mantiene al frente del proceso de la plantilla mexicana para este certamen.