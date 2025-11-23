Este domingo 23 de noviembre Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al-Nassr después de lo que fue una Fecha FIFA con sensaciones encontradas. En este caso, el conjunto del portugués se enfrenta con Al-Khaleej a partir de las 11:30hs (CDMX) por la Jornada 9 de la Saudi Pro League.
Al-Nassr es el líder del campeonato con 100% de efectividad debido a que ganó los ocho partidos que disputó. El equipo dirigido por Jorge Jesús viene de derrotar por 3-1 a Neom Sports Club y acumula tres victorias consecutivas en todas las competiciones.
Cristiano Ronaldo viene de clasificar al Mundial 2026 con Portugal pero recordemos que fue expulsado ante Irlanda y podría ser suspendido por más partidos. Al-Khaleej es el sexto clasificado de la tabla con 14 puntos y 4 triunfos en 8 encuentros, pero Al-Nassr es el gran favorito a llevarse la victoria.
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento
- Nawaf Boushal
- Iñigo Martínez
- Mohamed Simakan
- Ayman Yahya
- Kingsley Coman
- Abdul Al-Khaibari
- Angelo Gabriel
- Sadio Mané
- Cristiano Ronaldo
- Joao Félix
La probable alineación de Al-Khaleej
- Moris
- Al Hamsal
- Schenkeveld
- Al Khabrani
- Rebocho
- Fernandes
- Kanabah
- Kourbelis
- Masouras
- Joshua King
- Kostats Fourtounis
ver también
Paulinho podría ganarse un lugar en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal y jugar con Cristiano Ronaldo