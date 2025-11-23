Este domingo 23 de noviembre Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al-Nassr después de lo que fue una Fecha FIFA con sensaciones encontradas. En este caso, el conjunto del portugués se enfrenta con Al-Khaleej a partir de las 11:30hs (CDMX) por la Jornada 9 de la Saudi Pro League.

Al-Nassr es el líder del campeonato con 100% de efectividad debido a que ganó los ocho partidos que disputó. El equipo dirigido por Jorge Jesús viene de derrotar por 3-1 a Neom Sports Club y acumula tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

Cristiano Ronaldo viene de clasificar al Mundial 2026 con Portugal pero recordemos que fue expulsado ante Irlanda y podría ser suspendido por más partidos. Al-Khaleej es el sexto clasificado de la tabla con 14 puntos y 4 triunfos en 8 encuentros, pero Al-Nassr es el gran favorito a llevarse la victoria.

La probable alineación de Al-Nassr

Bento

Nawaf Boushal

Iñigo Martínez

Mohamed Simakan

Ayman Yahya

Kingsley Coman

Abdul Al-Khaibari

Angelo Gabriel

Sadio Mané

Cristiano Ronaldo

Joao Félix

La probable alineación de Al-Khaleej

Moris

Al Hamsal

Schenkeveld

Al Khabrani

Rebocho

Fernandes

Kanabah

Kourbelis

Masouras

Joshua King

Kostats Fourtounis