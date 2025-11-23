Es tendencia:
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Khaleej por la Saudi Pro League 2025-26

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo juega este domingo frente a Al-Khaleej por la Saudi Pro League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Cristiano Ronaldo juega con Al-Nassr ante Al-Khaleej
Este domingo 23 de noviembre Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al-Nassr después de lo que fue una Fecha FIFA con sensaciones encontradas. En este caso, el conjunto del portugués se enfrenta con Al-Khaleej a partir de las 11:30hs (CDMX) por la Jornada 9 de la Saudi Pro League.

Al-Nassr es el líder del campeonato con 100% de efectividad debido a que ganó los ocho partidos que disputó. El equipo dirigido por Jorge Jesús viene de derrotar por 3-1 a Neom Sports Club y acumula tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

Cristiano Ronaldo viene de clasificar al Mundial 2026 con Portugal pero recordemos que fue expulsado ante Irlanda y podría ser suspendido por más partidos. Al-Khaleej es el sexto clasificado de la tabla con 14 puntos y 4 triunfos en 8 encuentros, pero Al-Nassr es el gran favorito a llevarse la victoria.

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Nawaf Boushal
  • Iñigo Martínez
  • Mohamed Simakan
  • Ayman Yahya
  • Kingsley Coman
  • Abdul Al-Khaibari
  • Angelo Gabriel
  • Sadio Mané
  • Cristiano Ronaldo
  • Joao Félix
La probable alineación de Al-Khaleej

  • Moris
  • Al Hamsal
  • Schenkeveld
  • Al Khabrani
  • Rebocho
  • Fernandes
  • Kanabah
  • Kourbelis
  • Masouras
  • Joshua King
  • Kostats Fourtounis
