¿Juega Haaland? Las alineaciones de Marruecos vs. Noruega por el amistoso previo al Mundial 2026

El campeón de África se mide con Los Vikingos Rojos en el estadio Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

El estadio Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey recibirá un atractivo encuentro amistoso entre dos seleccionados mundialistas: Marruecos y Noruega. El campeón de África buscará repetir el buen rendimiento de Qatar 2022 en la Copa del Mundo 2026, mientras que los Vikingos Rojos regresan a una cita mundialista luego de 28 años.

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Antes de sus respectivos estrenos en la fase de grupos del Mundial 2026, ambos combinados chocarán este domingo desde las 13:00 hs (centro de México) para medir fuerzas y el partido promete ser atractivo por las figuras que poseen ambas plantillas.

Erling Haaland sumará minutos ante Marruecos (Getty Images)

La principal estrella es Erling Haaland, delantero de Manchester City en el que los noruegos depositan su confianza. El exjugador de Borussia Dortmund será titular para en el amistoso de esta tarde y buscará marcar para llegar con confianza a su debut mundialista.

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Alineación de Marruecos

Bono

Mazraoui

Riad

Diop

Hakimi

Bouaddi

Ounahi

El Aynaoui

Brahim Díaz

Abdé

Saibari

Alineación de Noruega