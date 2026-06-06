España vs Perú: oficializan a árbitro mexicano para el partido amistoso

El próximo lunes 8 de junio la Selección de España disputará su último partido previo al Mundial enfrentándose ante la Selección de Perú. El enfrentamiento se llevará a cabo en México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Es por ello que ahora el equipo español reveló que un árbitro que ha estado en la Liga MX, estará al frente de este duelo.

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El árbitro para el España vs Perú

Mediante la cuenta oficial de la Selección Española, se dio a conocer que será el silbante Fernando Hernández quien estará al frente de este encuentro, por lo que la despedida del equipo con rumbo a la Copa Mundial será precisamente en este duelo donde el árbitro tendrá que estar pendiente a cualquier situación con extrema delicadeza.

Para este tipo de encuentros es de suma importancia marcar bien las faltas, ya que con escasos días para que empiece la Copa del Mundo, se deben evitar lesiones que pongan en riesgo su participación. Es por ello que incluso muchos países no juegan con sus estrellas para evitar que una situación de éstas pueda ocurrir.

La polémica de Fernando Hernández

Sin embargo, el “Curro” ha tenido polémicas que tienen que ver con lesiones muy fuertes. La más reciente fue cuando Adalberto Carrasquilla hizo una fuerte entrada sobre Kevin Mier y el portero de Cruz Azul tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior que hizo que se perdiera casi 7 meses fuera del equipo perdiéndose partidos importantes.

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Es por ello que llamó la atención que fuera Hernández quien designaran para este encuentro. Y es que ya un par de los silbantes mexicanos fueron con rumbo al Mundial y el resto también han sido contemplados para estos duelos amistosos internacionales, por lo que seguramente esta decisión fue debido a que eran de los pocos que quedaron.

En síntesis