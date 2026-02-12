¿Por qué se suspendió el amistoso internacional entre el Inter Miami de Messi e Independiente del Valle?

Inter Miami llevó adelante una intensa preparación frente a equipos de Sudamérica en este 2026 con la intención de llegar en óptimas condiciones al inicio de una nueva temporada. El objetivo del equipo es claro: seguir siendo protagonista y pelear por títulos en todas las competencias que dispute.

Publicidad

Publicidad

El conjunto dirigido por Javier Mascherano tenía previsto enfrentar a Independiente del Valle este viernes en Puerto Rico, en el marco de un amistoso internacional que generaba gran expectativa. Sin embargo, el encuentro fue postergado debido a la lesión de Lionel Messi, que obligó a modificar los planes.

El capitán argentino sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, una molestia que lo dejará fuera de las canchas por tiempo indeterminado. Su recuperación dependerá de cómo evolucione en los próximos días, por lo que no hay una fecha concreta para su regreso.

Publicidad

Publicidad

Con el arranque de la MLS a la vuelta de la esquina, en Inter Miami crece la preocupación. Todo indica que Las Garzas podrían no contar con su máxima figura en el inicio del campeonato estadounidense, lo que representa un golpe importante tanto en lo deportivo como en lo mediático.

El comunicado de Independiente del Valle

El club ecuatoriano publicó un comunicado oficial explicando la situación: “Independiente del Valle informa que el partido programado en San Juan, Puerto Rico, ante el Inter de Miami CF, ha sido postergado debido a motivos de fuerza mayor, los cuales han sido debidamente comunicados por la organización del evento. La nueva fecha de disputa para el encuentro será confirmada en las próximas horas a través de los canales oficiales. Agradecemos la comprensión de la afición, medios de comunicación y aliados estratégicos ante esta situación”.

ver también ¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo en FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup?

Publicidad

Publicidad

En síntesis