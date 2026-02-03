Este martes se definirá al primer finalista de la EFL Cup 2025-26 en el futbol inglés. El boleto a la final saldrá de un duelo entre dos gigantes como Arsenal y Chelsea, que vuelven a verse las caras en una serie cargada de tensión y expectativa.

Los Gunners reciben a los Blues desde las 14:00 hs de la CDMX por la segunda semifinal del certamen, con ventaja en el marcador global luego del triunfo 3-2 en Stamford Bridge. El equipo de Mikel Arteta sabe que tiene una gran oportunidad de cerrar la serie en casa.

El presente del Arsenal es inmejorable. Los dirigidos por Arteta son líderes en soledad de la Premier League, completaron la fase de grupos de la Champions League con puntaje perfecto y ahora van por otra final para seguir consolidando un proyecto que viene dando resultados.

Chelsea, por su parte, busca dar un golpe de autoridad. Desde la llegada de Liam Rosenior al banquillo, el equipo intenta encontrar su mejor versión y confía en que tiene las herramientas necesarias para revertir la serie, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival muy sólido.

Alineación del Arsenal

David Raya

Jurriën Timber

William Saliba

Gabriel Magalhães

Piero Hincapié

Martin Ødegaard

Declan Rice

Martín Zubimendi

Noni Madueke

Viktor Gyökeres

Leandro Trossard

Alineación del Chelsea

Robert Sánchez

Malo Gusto

Reece James

Wesley Fofana

Marc Cucurella

Andrey Santos

Moisés Caicedo

Estêvão Willian

Enzo Fernández

Pedro Neto

João Pedro

En síntesis

Mikel Arteta lidera al Arsenal que llega con ventaja 3-2 ante el Chelsea en semifinales.

lidera al Arsenal que llega con ventaja ante el Chelsea en semifinales. El Arsenal alineará a Piero Hincapié , Martín Zubimendi y Viktor Gyökeres como titulares hoy.

alineará a , y como titulares hoy. Liam Rosenior buscará remontar la serie como nuevo entrenador del Chelsea en el Emirates Stadium.

