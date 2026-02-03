Es tendencia:
¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones de Arsenal vs. Chelsea por las semifinales de la Copa de la Liga 2025-26

Arsenal y Chelsea definen al primer finalista de la EFL Cup en un partido que promete muchísimas emociones. Los Gunners llegan con ventaja tras ganar la ida 3-2.

Por Ramiro Canessa

Arsenal vs. Chelsea por la EFL Cup.
© Getty ImagesArsenal vs. Chelsea por la EFL Cup.

Este martes se definirá al primer finalista de la EFL Cup 2025-26 en el futbol inglés. El boleto a la final saldrá de un duelo entre dos gigantes como Arsenal y Chelsea, que vuelven a verse las caras en una serie cargada de tensión y expectativa.

Los Gunners reciben a los Blues desde las 14:00 hs de la CDMX por la segunda semifinal del certamen, con ventaja en el marcador global luego del triunfo 3-2 en Stamford Bridge. El equipo de Mikel Arteta sabe que tiene una gran oportunidad de cerrar la serie en casa.

El presente del Arsenal es inmejorable. Los dirigidos por Arteta son líderes en soledad de la Premier League, completaron la fase de grupos de la Champions League con puntaje perfecto y ahora van por otra final para seguir consolidando un proyecto que viene dando resultados.

Chelsea, por su parte, busca dar un golpe de autoridad. Desde la llegada de Liam Rosenior al banquillo, el equipo intenta encontrar su mejor versión y confía en que tiene las herramientas necesarias para revertir la serie, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival muy sólido.

Alineación del Arsenal

  • David Raya
  • Jurriën Timber
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Piero Hincapié
  • Martin Ødegaard
  • Declan Rice
  • Martín Zubimendi
  • Noni Madueke
  • Viktor Gyökeres
  • Leandro Trossard

Alineación del Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Reece James
  • Wesley Fofana
  • Marc Cucurella
  • Andrey Santos
  • Moisés Caicedo
  • Estêvão Willian
  • Enzo Fernández
  • Pedro Neto
  • João Pedro

En síntesis

  • Mikel Arteta lidera al Arsenal que llega con ventaja 3-2 ante el Chelsea en semifinales.
  • El Arsenal alineará a Piero Hincapié, Martín Zubimendi y Viktor Gyökeres como titulares hoy.
  • Liam Rosenior buscará remontar la serie como nuevo entrenador del Chelsea en el Emirates Stadium.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
