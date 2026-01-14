Arsenal quiere seguir a paso firme en esta temporada y meterse en la final de la EFL Cup cuando le toque enfrentar al Chelsea por las semifinales del torneo. Los Gunners saben que se trata de una serie clave y buscarán sacar ventaja desde el primer cruce.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Arsenal visita a Chelsea en Stamford Bridge por la primera semifinal del certamen. El duelo se presenta como uno de los más atractivos de la competencia. Ambos equipos llegan con la ilusión de dar un paso decisivo rumbo al título.

El próximo 3 de febrero se definirá la serie en el Emirates Stadium, donde Arsenal será local. La idea es llegar a ese partido con un resultado favorable que les permita manejar la eliminatoria.

Ambos entrenadores ya confirmaron los equipos que saldrán al campo de juego en busca de sacar un buen resultado. La intención es quedar mejor posicionados de cara al encuentro de vuelta.

La sorpresa de Arteta en el arco de Arsenal

En Arsenal hay una sorpresa ya que el entrenador, Mikel Arteta, dejó en el banquillo a su arquero titular David Raya. En esta ocasión le dio la oportunidad a Kepa Arrizabalaga, que jugará desde el arranque en un partido clave.

Titulares de Arsenal

Kepa

White

Timber

Saliba

Gabriel

Rice

Zubimendi

Odegaard

Saka

Gyokeres

Trossard