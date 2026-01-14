Es tendencia:
logotipo del encabezado
EFL CUP

¿Por qué no juega David Raya en Chelsea vs. Arsenal por la semifinal de la EFL Cup?

El arquero titular de los Gunners no jugará ante Chelsea por las semifinales de la EFL Cup y este es el motivo.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
David Raya no jugará ante Chelsea.
© Getty ImagesDavid Raya no jugará ante Chelsea.

Arsenal quiere seguir a paso firme en esta temporada y meterse en la final de la EFL Cup cuando le toque enfrentar al Chelsea por las semifinales del torneo. Los Gunners saben que se trata de una serie clave y buscarán sacar ventaja desde el primer cruce.

Publicidad

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Arsenal visita a Chelsea en Stamford Bridge por la primera semifinal del certamen. El duelo se presenta como uno de los más atractivos de la competencia. Ambos equipos llegan con la ilusión de dar un paso decisivo rumbo al título.

El próximo 3 de febrero se definirá la serie en el Emirates Stadium, donde Arsenal será local. La idea es llegar a ese partido con un resultado favorable que les permita manejar la eliminatoria.

Ambos entrenadores ya confirmaron los equipos que saldrán al campo de juego en busca de sacar un buen resultado. La intención es quedar mejor posicionados de cara al encuentro de vuelta.

Publicidad

La sorpresa de Arteta en el arco de Arsenal

En Arsenal hay una sorpresa ya que el entrenador, Mikel Arteta, dejó en el banquillo a su arquero titular David Raya. En esta ocasión le dio la oportunidad a Kepa Arrizabalaga, que jugará desde el arranque en un partido clave.

Titulares de Arsenal

  • Kepa
  • White
  • Timber
  • Saliba
  • Gabriel
  • Rice
  • Zubimendi
  • Odegaard
  • Saka
  • Gyokeres
  • Trossard
¿Por qué no juegan Cole Palmer y Moisés Caicedo en Chelsea vs. Arsenal por la EFL Cup 2025-26?

ver también

¿Por qué no juegan Cole Palmer y Moisés Caicedo en Chelsea vs. Arsenal por la EFL Cup 2025-26?

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juegan Cole Palmer y Moisés Caicedo en Chelsea vs. Arsenal?
UEFA

¿Por qué no juegan Cole Palmer y Moisés Caicedo en Chelsea vs. Arsenal?

Las alineaciones de Chelsea vs. Arsenal por la semifinal de la EFL Cup 2025-26
Futbol Internacional

Las alineaciones de Chelsea vs. Arsenal por la semifinal de la EFL Cup 2025-26

El golazo de Raúl Jiménez con Fulham ante Chelsea por la Premier League
Mexicanos en el extranjero

El golazo de Raúl Jiménez con Fulham ante Chelsea por la Premier League

Julio César Chávez se alegró por sus hijos: "Están limpios"
Boxeo

Julio César Chávez se alegró por sus hijos: "Están limpios"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo