¿Juega Lucas Paquetá? Las alineaciones de Lanús vs. Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana

Este jueves se disputa la primera final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Los argentinos reciben a los brasileños desde las 18:30 hs de la CDMX en búsqueda de sacar un buen resultado en su estadio. La semana próxima, se definirá todo en el Estadio Maracaná y se sabrá cuál de los dos ganará el primer título de la temporada.
El Mengao es favorito ya que cuenta con una plantilla repleta de figuras y son los vigentes campeones de la Copa Libertadores. La jerarquía individual y la experiencia internacional colocan a los brasileños un paso adelante en la previa. Por su parte, los argentinos quieren dar el batacazo y hacerse fuertes como locales.
Lanús apuesta a la solidez defensiva y a la experiencia de sus referentes para intentar neutralizar el poderío ofensivo del conjunto carioca. Flamengo, en cambio, buscará imponer condiciones desde la posesión y aprovechar el talento de sus mediocampistas y delanteros.
Alineación de Lanús para recibir a Flamengo
- Nahuel Losada
- Tomás Guidara
- Carlos Izquierdoz
- José Canale
- Sasha Marcich
- Agustín Medina
- Agustín Cardozo
- Eduardo Salvio
- Marcelino Moreno
- Ramiro Carrera
- Walter Bou
DT: Mauricio Pellegrino
Alineación de Flamengo para visitar a Lanús
- Agustín Rossi
- Emerson Royal
- Léo Ortiz
- Leo Pereira
- Alex Sandro
- Erick Pulgar
- Evertton Araujo
- Lucas Paquetá
- Giorgian de Arrascaeta
- Everton
- Pedro
DT: Filipe Luis
En síntesis
- Lanús recibe a Flamengo este jueves a las 18:30 hs de la CDMX.
- El partido de vuelta se definirá la próxima semana en el Estadio Maracaná.
- Mauricio Pellegrino dirige a Lanús, mientras que Filipe Luis es el DT de Flamengo.