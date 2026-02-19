Es tendencia:
¿Juega Lucas Paquetá? Las alineaciones de Lanús vs. Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana

Lanús y Flamengo se enfrentan por la Recopa Sudamericana en un cruce que promete muchas emociones. La ida será en Argentina y la vuelta en Brasil.

Por Ramiro Canessa

Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana.
© Getty ImagesLanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana.

Este jueves se disputa la primera final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Los argentinos reciben a los brasileños desde las 18:30 hs de la CDMX en búsqueda de sacar un buen resultado en su estadio. La semana próxima, se definirá todo en el Estadio Maracaná y se sabrá cuál de los dos ganará el primer título de la temporada.

El Mengao es favorito ya que cuenta con una plantilla repleta de figuras y son los vigentes campeones de la Copa Libertadores. La jerarquía individual y la experiencia internacional colocan a los brasileños un paso adelante en la previa. Por su parte, los argentinos quieren dar el batacazo y hacerse fuertes como locales.

Lanús apuesta a la solidez defensiva y a la experiencia de sus referentes para intentar neutralizar el poderío ofensivo del conjunto carioca. Flamengo, en cambio, buscará imponer condiciones desde la posesión y aprovechar el talento de sus mediocampistas y delanteros.

Alineación de Lanús para recibir a Flamengo

  • Nahuel Losada
  • Tomás Guidara
  • Carlos Izquierdoz
  • José Canale
  • Sasha Marcich
  • Agustín Medina
  • Agustín Cardozo
  • Eduardo Salvio
  • Marcelino Moreno
  • Ramiro Carrera
  • Walter Bou
    DT: Mauricio Pellegrino
Alineación de Flamengo para visitar a Lanús

  • Agustín Rossi
  • Emerson Royal
  • Léo Ortiz
  • Leo Pereira
  • Alex Sandro
  • Erick Pulgar
  • Evertton Araujo
  • Lucas Paquetá
  • Giorgian de Arrascaeta
  • Everton
  • Pedro
    DT: Filipe Luis
ver también

En síntesis

  • Lanús recibe a Flamengo este jueves a las 18:30 hs de la CDMX.
  • El partido de vuelta se definirá la próxima semana en el Estadio Maracaná.
  • Mauricio Pellegrino dirige a Lanús, mientras que Filipe Luis es el DT de Flamengo.
