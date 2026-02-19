¿Juega Lucas Paquetá? Las alineaciones de Lanús vs. Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana

Este jueves se disputa la primera final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Los argentinos reciben a los brasileños desde las 18:30 hs de la CDMX en búsqueda de sacar un buen resultado en su estadio. La semana próxima, se definirá todo en el Estadio Maracaná y se sabrá cuál de los dos ganará el primer título de la temporada.

El Mengao es favorito ya que cuenta con una plantilla repleta de figuras y son los vigentes campeones de la Copa Libertadores. La jerarquía individual y la experiencia internacional colocan a los brasileños un paso adelante en la previa. Por su parte, los argentinos quieren dar el batacazo y hacerse fuertes como locales.

Lanús apuesta a la solidez defensiva y a la experiencia de sus referentes para intentar neutralizar el poderío ofensivo del conjunto carioca. Flamengo, en cambio, buscará imponer condiciones desde la posesión y aprovechar el talento de sus mediocampistas y delanteros.

Alineación de Lanús para recibir a Flamengo

Nahuel Losada

Tomás Guidara

Carlos Izquierdoz

José Canale

Sasha Marcich

Agustín Medina

Agustín Cardozo

Eduardo Salvio

Marcelino Moreno

Ramiro Carrera

Walter Bou

DT: Mauricio Pellegrino

Alineación de Flamengo para visitar a Lanús

Agustín Rossi

Emerson Royal

Léo Ortiz

Leo Pereira

Alex Sandro

Erick Pulgar

Evertton Araujo

Lucas Paquetá

Giorgian de Arrascaeta

Everton

Pedro

DT: Filipe Luis

