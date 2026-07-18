¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Francia e Inglaterra se enfrentan en Miami. Ousmane Dembélé no forma parte de la alineación titular.

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio por el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro comienza a las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock de Miami.

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Todos los protagonistas dicen que este es el partido que nadie quiere jugar. A ambas selecciones les gustaría estar en la final y por eso los equipos no le dan mucha importancia. Por esta razón es que por ejemplo Ousmane Dembélé no forma parte de la alineación titular.

Didier Deschamps decidió hacer algunas rotaciones en la alineación de Francia y una de ellas está relacionada con Ousmane Dembélé, quien comienza el juego ante Inglaterra como suplente.

Los otros titulares que son suplentes

William Saliba, Dayot Upamecano, Aurélien Tchouaméni y Bradley Barcola tampoco son titulares en el partido. Como detalle curioso, este es el último juego de Didier Deschamps como seleccionador de Francia.

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Kylian Mbappé es titular con el conjunto galo y buscará convertir algún gol para ver si puede quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026, aunque sería un premio consuelo tras la derrota con España en las semifinales.