¿Por qué no juega João Pedro Galvão en Tigres UANL vs. Atlético San Luis por el Apertura 2026?

El delantero brasileño no será parte del duelo de los Rojiblancos ante los Felinos por la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Atlético San Luis se miden este sábado 25 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos buscarán la victoria.

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Para este compromiso, el director técnico Diego Mejía no contará con un jugador que suele ser una pieza clave para el equipo. El atacante João Pedro Galvão no será parte del compromiso y no estará en el banquillo. La razón es que el jugador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará varios meses afuera de las canchas.

¿Quién será el reemplazo de João Pedro Galvão en Tigres UANL vs. Atlético San Luis?

Con esta noticia, el delantero Rafael Llorente se suma a la alineación titular y será la referencia en el área para su equipo. Conformará la dupla de ataque con Leonardo Flores e intentarán rematar las opciones de gol que les queden de cara al arco.

¿Cuál será la alineación de Atlético San Luis vs. Tigres UANL sin João Pedro Galvão?

Sin João Pedro Galvão, los Rojiblancos formarían de la siguiente manera en su encuentro contra los Felinos: Sánchez; Bambu, Aguila, Cruz, Torres, Esteves; Macías, Salles-Lamonge, Rodríguez; Llorente y Flores.