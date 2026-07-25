El conmovedor motivo detrás del "chinga tu madre" del "Loco" Abreu a Gilberto Mora en el triunfo de Xolos

Esta fue la reacción que tuvo el Loco Abreu con Gil Mora cuando anotó el gol de Xolos.

Este viernes pasó algo histórico en el conjunto de Tijuana, después de que Gilberto Mora regresara de disputar el Mundial, jugó su primer partido con la escuadra de Xolos, apenas cinco minutos en el terreno de juego le bastaron para concretar el gol que le diera la victoria y los tres puntos a su equipo, por lo que fue a festejarlo con su papá.

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¿Por qué le dijo así el Loco Abreu a Gil Mora?

El técnico, Sebastián Abreu, habló en conferencia de prensa, que tras haber integrado a Gilberto Mora (padre) en el cuerpo técnico de primera división y ver el gol de su hijo, esperaba que el joven corriera a festejar con él, pero al no hacerlo, fue a decirle que lo hiciera, puesto que el “Loco” ya lo ha vivido con Diego Abreu.

“Yo lo agarré, andá, aprovechá, disfruta. No, es muy tímido, ustedes lo conocen a Gil (Mora). Es un pan de Dios, es para ponerlo en la mesita de luz. Lo agarré del brazo y le digo, dale, chinga tu madre, anda, aprovechá, disfrutá este momento único. Estás acá y podés festejar un gol y ahí fue y lo abrazó, esto es parte de la vida.” “Loco” Abreu

Abrazo entre Gilberto Mora y su padre (Photo by Francisco Vega/Getty Images)

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Abreu recalca la importancia de la familia en Xolos

El estratega del cuadro fronterizo dejó ver que este tipo de momento son importante dentro de un club, ya que no sólo motivan a los propios jugadores, sino que también permiten que la afición conecte con ellos y se haga una atmósfera diferente.

“Si estamos siempre con la estructura, con la metodología y 4, 4, no, la vida es esto y ahora hacer el asado y disfrutar del convivio, disfrutar de los momentos y hablar del partido y qué se puede mejorar, cómo está tu familia y en qué te podemos ayudar. El futbol es mucho más que lo táctico y estas cosas hacen también a la unión familiar, a la unión de la afición, la afición disfruta también”. Sebastián Abreu

Abreu dejó en claro que el futbolista podría mejorar con esta unión en busca de una posible oportunidad para que se vaya al futbol europeo. La idea es que ahora pueda seguir festejando más goles con su padre, ya que está formando parte del equipo.

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“¿Cómo no van a querer disfrutar así? Qué lindo que en su momento “Loco” pudo disfrutar con Diego (Abreu), ahora Gil está disfrutando un gol con su hijo. Con todo lo que está armado, que supuestamente es su último torneo, entonces tiene más de lo sentimental, pero es parte de nuestra familia acá en el club y poderla vivir y poderla disfrutar. Y ojalá que siga corriendo a festejar más goles, que se le pase esa timidez”. “Loco” Abreu

En síntesis