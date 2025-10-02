La decisión final de la FIFA sobre la expulsión de Israel en medio del conflicto con Palestina

Los conflictos bélicos entre países suelen tener incidencia en el mundo del deporte. Un ejemplo claro fue la expulsión de varios atletas rusos de distintas disciplinas por la guerra con Ucrania, así como también el cambio de localía de selecciones cuyos países se encuentran en guerra para resguardar la integridad de los deportistas.

Publicidad

Publicidad

Un ejemplo claro fue el reciente partido entre Israel e Italia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Dicho encuentro se hubiese disputado en Tel Aviv años atrás, pero por el conflicto bélico entre el local y Palestina, se terminó jugando en el Nagyerdei Stadion de Hungría.

Este enfrentamiento, que tiene como epicentro la Franja de Gaza, ha generado diversas posturas y ocupa un lugar importante en la agenda a nivel mundial. De hecho, en diversos países se siguen movilizando a favor de Palestina y las organizaciones incluso han llegado a pedir la expulsión de Israel de los eventos deportivos, tal como sucedió con Rusia. Ahora, la FIFA dio una respuesta al respecto.

Bandera contra Israel en el partido entre Celtic y Bayern Munich por la UEFA Champions League (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

La decisión de la FIFA con Israel

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, se negó a expulsar a Israel de las futuras competencias. Este jueves se celebró un Consejo de manera virtual, pero la Federación Internacional de Fútbol Asociación no dio lugar a una votación para una hipotética exclusión del citado país a pesar de las presiones desde distintos sectores. Esto garantiza la continuidad en competencias tanto de clubes israelitas como del seleccionado nacional.

Donald Trump y Gianni Infantino con la Copa del Mundo (GETTY IMAGES)

“La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, habían sido las palabras de Infantino en el acto inaugural de la Copa del Mundo. El suizo se mantiene firme en su postura y su estrecho vínculo con Donald Trump -presidente de Estados Unidos y pro Israel- podría ser una explicación.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuál es el significado de Zayu, nombre de la mascota de México para el Mundial 2026?

Israel tiene chances de clasificar al Mundial 2026

El Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 tiene a Noruega como líder indiscutido con 15 puntos. Sin embargo, Israel e Italia -ambos con 9 unidades- se disputan entre sí la segunda plaza que los clasificaría a una instancia previa para sacar su boleto definitivo a la próxima cita mundialista.