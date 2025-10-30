La esposa de Jota reveló cómo quedó la relación con Luis Díaz luego de que ‘Lucho’ no fuera al funeral

Una de las tragedias deportivas más dolorosas del 2025 fue el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva. Al ser compañero por ese entonces en Liverpool FC, se esperaba que Luis Díaz asistiera al funeral del exjugador portugués, no lo pudo hacer y la esposa de Jota ya reveló cómo quedó la relación con ‘Lucho’.

Jota y Silva fallecieron la madrugada del 3 de julio de 2025 tras un accidente automovilístico en la Autovía Rías Bajas (A-52), de la provincia de Zamora, España. Los hermanos iban en un automóvil Lamborghini que se salió de la carretera y se volcó de manera violenta. El auto se incendió.

Diogo Jota y su hermano fueron sepultados el 5 de julio de 2025 y uno de los grandes ausentes al funeral fue Luis Díaz. De inmediato, las críticas empezaron a llegar para el jugador colombiano, pero no solo se conoció por qué no pudo asistir, también recibió el respaldo de la esposa del exjugador de Liverpool.

La esposa de Jota reveló cómo quedó la relación con Luis Díaz

Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Para acabar con cualquier tipo de especulación sobre cómo estaba la relación entre la familia de Diogo Jota y Luis Díaz por la no asistencia del colombiano al funeral, Rute Cardoso, esposa Jota, publicó un recuerdo del homenaje que Diogo Jota le hizo a ‘Lucho’ cuando el papá del extremo colombiano estaba secuestrado. De esta manera, dejó claro que la relación quedó bien.

Historia de la esposa de Jota sobre homenaje a Luis Díaz. (Foto: Instagram / @rutecfcardoso14)

Luis Díaz no fue al funeral de Diogo Jota por este motivo

“Lucho Díaz está muy afectado desde que se enteró de la muerte de su compañero, eso hay que dejarlo muy claro. Desde el viernes (4 de julio) se intentó desde todas las partes tratar de ubicarlo en un vuelo, pero la llegada solo permitía para el domingo, por ello se desistió y no pudo llegar“, reveló el periodista Víctor Romero.

