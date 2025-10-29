Es tendencia:
Bayern Múnich

¡Uno más a la estadística! Luis Díaz convirtió un gol con Bayern Múnich ante Colonia por la Copa de Alemania

Luis Díaz volvió a anotar con Bayern Múnich y ya convirtió en todas las competiciones en las que jugó con el equipo alemán.

Por Patricio Hechem

Luis Díaz volvió a anotar con Bayern Múnich
© Getty ImagesLuis Díaz volvió a anotar con Bayern Múnich

El Bayern Múnich se está enfrentando este miércoles 29 de octubre al Colonia por la segunda ronda de la DFB Pokal, lo que sería la copa nacional de Alemania. El equipo bávaro es el gran candidato a avanzar de fase, aunque el partido no comenzó de la mejor manera.

Esto se debe a que el Colonia convirtió el primer gol del partido gracias a Ragnar Ache. Sin embargo, el Bayern Múnich dio vuelta el resultado de manera rápida. Luis Díaz, una de las figuras del conjunto alemán, fue quien logró empatar el marcador con un gol suyo.

En el minuto 36 de la primera mitad, el delantero colombiano rescató un rebote que dejó el portero de Colonia para empujar el balón y hacer uno de los goles más fáciles de su carrera. De esta manera, Luis Díaz ya convirtió en todas las competencias que jugó con el Bayern Múnich.

La figura de la Selección de Colombia ya anotó en Bundesliga, Champions League, Supercopa de Alemania y ahora le agregó este gol en la Copa de Alemania. Luis Díaz se ha adaptado muy rápido al Bayern Múnich y su nivel es excelente.

patricio hechem
Patricio Hechem
