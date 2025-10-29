El Bayern Múnich se está enfrentando este miércoles 29 de octubre al Colonia por la segunda ronda de la DFB Pokal, lo que sería la copa nacional de Alemania. El equipo bávaro es el gran candidato a avanzar de fase, aunque el partido no comenzó de la mejor manera.

Publicidad

Publicidad

Esto se debe a que el Colonia convirtió el primer gol del partido gracias a Ragnar Ache. Sin embargo, el Bayern Múnich dio vuelta el resultado de manera rápida. Luis Díaz, una de las figuras del conjunto alemán, fue quien logró empatar el marcador con un gol suyo.

En el minuto 36 de la primera mitad, el delantero colombiano rescató un rebote que dejó el portero de Colonia para empujar el balón y hacer uno de los goles más fáciles de su carrera. De esta manera, Luis Díaz ya convirtió en todas las competencias que jugó con el Bayern Múnich.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La figura de la Selección de Colombia ya anotó en Bundesliga, Champions League, Supercopa de Alemania y ahora le agregó este gol en la Copa de Alemania. Luis Díaz se ha adaptado muy rápido al Bayern Múnich y su nivel es excelente.