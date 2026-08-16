¿Por qué no juegan Gonzalo Piovi y Willer Ditta en Xolos vs. Cruz Azul por el Apertura 2026?

Joel Huiqui no podrá contar con ninguno de los dos defensas en la reanudación del torneo tras la Leagues Cup.

Cruz Azul vuelve al ruedo luego de la eliminación en la Leagues Cup 2026. La Máquina Cementera visita a Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana desde las 21:10 hs (CDMX) por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero tendrá que afrontar este encuentro con bajas sensibles.

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Puntualmente, el entrenador Joel Huiqui no tendrá a disposición a dos de sus titulares: Gonzalo Piovi y Willer Ditta. Ambos son baja en el partido de esta noche por lesión y Cruz Azul deberá parar una defensa alternativa para intentar contrarrestar los ataques de Xolos.

Joel Huiqui tendrá que hacer variantes obligadas en la alineación titular (Getty Images)

¿Por qué no juega Gonzalo Piovi?

La ausencia se Gonzalo Piovi en el encuentro entre Xolos y Cruz Azul tiene que ver con una lesión muscular en el isquiotibial derecho que sufrió en el último partido de la Máquina ante Chicago Fire. Se estima que esté alejado de los campos entre dos y tres semanas.

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¿Por qué no juega Willer Ditta?

En el caso de Ditta, el defensa colombiano también sufrió una lesión ante Chicago Fire. Para ser más precisos, Willer presenta una contusión en la rodilla izquierda y no estará ni siquiera en el banco de suplentes de Cruz Azul ante Xolos.