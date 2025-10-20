La reacción de Endrick con Xabi Alonso que lo deja en una situación incierta en Real Madrid

Real Madrid le ganó por 1-0 a Getafe este domingo y con este resultado el club merengue pudo recuperar el liderazgo de LaLiga. Fue un partido complejo para el conjunto de Xabi Alonso, pero Kylian Mbappé logró darle la victoria después de su decimoquinto gol de la temporada.

Aparte del triunfo de Real Madrid, una de las historias que trascendieron más allá del resultado está relacionada con Endrick, quien vio todo el partido desde la banca y esto provocó el enojo del delantero brasileño con Xabi Alonso de acuerdo a una versión que salió a la luz.

Xabi Alonso utilizó los cinco cambios contra Getafe pero ninguno de ellos fue para darle ingreso a Endrick. Y, de acuerdo a lo revelado por Carrusel Deportivo de la Cadena SER de España, una vez que el brasileño vio que no iba a entrar, el delantero habría pateado una botella en señal de enojo.

Carlo Ancelotti confiaba más en Endrick (Getty Images)

Cabe destacar que Endrick no sumó minutos en lo que va de temporada. Si bien el brasileño estuvo lesionado en el inicio de la campaña, el delantero formó parte de la convocatoria en los últimos seis partidos y Xabi Alonso todavía no le dio lugar en ningún momento.

La declaración del representante

Debido a esta reacción y a la falta de minutos, trascendió la versión de que Endrick podría irse del Real Madrid en enero en busca de continuidad pensando en la posibilidad de jugar el Mundial con Brasil. Sin embargo, el representante del delantero negó esta posibilidad.

“Endrick está totalmente concentrado en el Real Madrid. Los rumores sobre su deseo de marcharse son completamente falsos. Cualquiera puede difundir noticias sobre Endrick en redes sociales, pero lo que escriben desconocidos es totalmente diferente a escucharlo de alguien de confianza que realmente sabe lo que Endrick piensa o quiere”, dijo Thiago Freitas, agente del jugador, a 365Scores.

Endrick viene de una temporada en la que disputó 37 partidos con Real Madrid, 8 de ellos como titular, y en la que convirtió 7 goles. Carlo Ancelotti de momento mostró más confianza en el futbolista de lo que viene exhibiendo Xabi Alonso en este comienzo.