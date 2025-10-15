Es tendencia:
¿Quiénes superan al Real Madrid por Gilberto Mora? Estos dos gigantes europeos toman la delantera

Los dos equipos que estarían más interesados en el joven futbolista mexicano pensando en el futuro.

Los clubes que pelearían por Gilberto Mora.
© Getty ImagesLos clubes que pelearían por Gilberto Mora.

Gilberto Mora fue una de las grandes sensaciones del Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana. El joven mediocampista destacó por su nivel y personalidad en el torneo internacional, aunque el Tri terminó eliminado en los cuartos de final en manos de Argentina.

Su actuación en el certamen, sumada al gran rendimiento que venía mostrando en su club, llamó la atención de varios clubes europeos que podrían competir por su fichaje pensando en el futuro. Mora es un diamante en bruto con un gran futuro por delante.

El futbolista acaba de cumplir 17 años y todavía tiene tiempo para seguir desarrollándose en la Liga MX, ya que su salida al Viejo Continente será posible solo cuando alcance la mayoría de edad, es decir, esto sería recién a fines del 2026.

En las últimas semanas, comenzó a circular información sobre un supuesto interés del Real Madrid, que habría recibido buenos informes sobre Gilberto Mora y no se descarta que pueda avanzar por él en los próximos meses, como ya lo ha hecho con otras promesas.

Manchester United y Barcelona, en la pelea por Gilberto Mora

Sin embargo, según la información brindada por el periodista César Luis Merlo, habría dos clubes que podrían tomar la delantera por sus servicios. Hasta ahora, solo se han registrado preguntas de scouts, y no hay ofertas formales sobre la mesa.

Los equipos mencionados son Manchester United y Barcelona, quienes se muestran interesados en el joven mexicano. Por el momento, las negociaciones están en etapa inicial, pero el futuro de Gilberto Mora promete ser uno de los temas más comentados en el mercado de fichajes.

