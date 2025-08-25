Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes apariciones del futbol en los últimos años gracias al nivel que ha mostrado desde los 16 años, tanto en la Selección de España como en el FC Barcelona. De a poco se consolida como una de las mayores promesas de la historia.

Sin embargo, Lamine también ha sido noticia por cuestiones extrafutbolísticas y, a sus 18 años, ya ha generado varias polémicas. Uno de los episodios más comentados fue su festejo de cumpleaños hace unas semanas, que terminó con cierto descontrol y llamó la atención de los medios y redes sociales.

En los últimos días, la máxima figura del Barcelona comenzó a ser vinculado sentimentalmente con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien se especula que tendría un romance. Los rumores se intensificaron luego de que ella lo acompañara a un partido, se filtraran fotos que mostraban que él la tenía como fondo de pantalla y hasta se los viera juntos paseando por Europa.

Estas imágenes y situaciones reforzaron la idea de que Lamine y Nicki Nicole podrían estar en una relación, despertando la curiosidad de los fanáticos y de los medios especializados en entretenimiento y futbol. Cada aparición pública era tendencia en redes.

La foto que confirma los rumores

En las últimas horas, Lamine Yamal avivó todas las especulaciones al publicar una foto junto a la cantante, felicitándola por su cumpleaños y abrazándola de una manera particular. La imagen no pasó desapercibida y generó miles de comentarios, aumentando la expectativa sobre su relación.

¿Cómo respondió Nicki Nicole? La cantante reposteo la foto en sus redes sociales y le respondió con emojis de corazones de fuego, dejando en claro que algo pasa entre ellos. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de ninguno, todo indica que se está formando una nueva pareja que dará mucho que hablar.

