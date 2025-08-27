La próxima semana vuelve la fecha FIFA, días en los que se detienen las principales ligas del mundo para que los futbolistas representen a su país. Mientras tanto, continúa el camino para aquellos países que aún no están clasificados al Mundial.

En Sudamérica ya comienzan a definirse los equipos que participarán en la cita mundialista, y se vienen partidos clave que determinarán los clasificados. Por ahora, Argentina, Ecuador y Brasil son los tres países que ya aseguraron su lugar en la competición internacional.

Hablando de Brasil, quien sorprendió a todos con su lista de convocados fue Carlo Ancelotti. El entrenador italiano dejó afuera a dos jugadores importantes que no estarán en los próximos partidos. Se trata de Neymar Jr. y de Rodrygo Goes.

El exentrenador del Real Madrid explicó: “No conversé con Rodrygo y Neymar. Ellos saben perfectamente la idea que el equipo nacional tiene. Hay que estar en buena condición física. No necesito explicarles eso. Si quieren explicaciones, pueden llamarme. Tienen mi número”.

Además agregó: “Neymar no está en esta segunda convocatoria debido a un problema menor la semana pasada, pero no necesita demostrar nada. Todos conocen a Neymar: el equipo nacional y los aficionados brasileños. Como todos los demás, necesita estar en buena forma física para ayudar al equipo a rendir bien e intentar dar lo mejor en la Copa del Mundo.”

La postura de Neymar

Pese a las declaraciones del DT europeo, Neymar tomó una firme decisión, dejando en claro que quiere volver a vestir la camiseta de Brasil y estar sí o sí en el próximo Mundial. El brasileño, que actualmente juega en Santos, publicó en sus redes sociales imágenes entrenándose al máximo con una frase motivacional, demostrando que su objetivo es recuperar su mejor forma física y regresar a la Selección.

Neymar se entrena con todo en Santos (@neymarjr)

