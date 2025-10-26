Hay varios partidos en el mundo del fútbol que paralizan a millones de personas, y uno de ellos es el derbi español entre Real Madrid y Barcelona, dos de los clubes más importantes en la historia del Viejo Continente. Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del Clásico, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, en la que se definirá quién se queda con el liderato del certamen.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega como líder de la tabla de posiciones y buscará aprovechar su localía para mantener su lugar en la cima. Con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, los merengues atraviesan un gran momento tanto en LaLiga como en la Champions League.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick no se queda atrás y sabe que una victoria en el Santiago Bernabéu les permitiría superar al Madrid y quedarse con el primer puesto. Los culés también viven un buen presente futbolístico, con jugadores como Lamine Yamal, Frenkie de Jong y Pedri siendo piezas clave en el funcionamiento del equipo.

El duelo entre ambos no solo definirá el liderazgo de la liga española, sino que también servirá como una muestra del nivel actual de los dos gigantes. Ambos equipos llegan con planteles muy importantes y la promesa de brindar un espectáculo de alto nivel.

Horario del clásico español

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona se jugará este domingo a las 09:15 a.m. (hora del centro de México). Ese será el horario oficial para los aficionados que quieran seguir el encuentro en vivo desde la CDMX.

En esta ocasión, no habrá transmisión por televisión abierta, por lo que los seguidores deberán contar con el servicio de paga de Sky Sports México o Sky+, donde se emitirá de forma exclusiva.