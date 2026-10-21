Levante vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la LaLiga

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia.
Athletic Bilbao llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Levante empató 1-1 como visitante ante Deportivo La Coruña en la fecha anterior. Levante está 17° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 3-3 como local ante Sevilla.
En su último compromiso, Athletic Bilbao empató 0-0 como visitante ante Valencia. El conjunto marcha 11° con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alavés.
El historial entre Levante y Athletic Bilbao
Levante y Athletic Bilbao se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 6 triunfos de Levante, 21 de Athletic Bilbao y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Levante
|4-2
|Primera División
|29/11/2025
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|07/03/2022
|Athletic Bilbao vs. Levante
|3-1
|Primera División
|19/11/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|04/03/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Copa del Rey
|26/02/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|11/02/2021
|Athletic Bilbao vs. Levante
|1-1
|Copa del Rey
|18/10/2020
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-0
|Primera División
|12/07/2020
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|10/11/2019
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Levante suma 7 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.