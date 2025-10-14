Lionel Messi dio a conocer un nuevo proyecto que se llevará a cabo durante seis días en Miami, Estados Unidos. El evento se realizará en el mes de diciembre donde seguramente veremos el espectáculo que pueda brindar su hijo Thiago, quien se encuentra en las fuerzas básicas del Inter, equipo donde por supuesto juega su padre.

¿Qué es la Messi Cup?

Este es un nuevo torneo en el que ocho conjuntos disputarán partidos entre el martes 9 de diciembre hasta el domingo 14 del mismo mes. Los participantes serán jugadores de la Sub 16 de cada uno de los clubes que fueron llamados con la idea de hacer una revolución en el futbol juvenil y desde luego abrir nuevos espectáculos en el país de cara al Mundial 2026.

Esta noticia fue anunciada por su productora 525 rosario, la cual mencionó que no sólo será un evento futbolístico, sino que traerá actividades culturales y deportivas que les permitan tener un nuevo concepto. Se jugarán un total de 18 partidos en algunos de los lugares más emblemáticos de Miami como el Chase Stadium.

Además, se contará con la presencia de grandes personalidades de la industria del futbol, culminando en Pao by Paul Qui, donde se llevará a cabo la Messi Cup Summit Party, la fiesta oficial de dicho evento: “Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, mencionó Tim Pastore, CEO de la empresa.

¿Qué equipos participan?

Los equipos que están confirmados para esta primera edición, son clubes de talla mundial que han trabajado con sus fuerzas básicas como lo son: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter Milan, Newell’s Old Boys, Atlético Madrid y Chelsea.

¿Cómo se juega la Messi Cup?

Se dividirán a los conjuntos en un par de grupos de cuatro clubes cada uno; en la primera fase se enfrentarán todos contra todos durante los primeros tres días. Los que clasifiquen estarán en una especie de “Playoff” donde se definirán las fases finales, así el último día del evento se disputará el tercer lugar, así como la Gran Final de la competencia.

¿Cuánto costarán los boletos?

Hay dos tipos de entradas: la primera es por partido y tiene un costo de 120 dólares por cada uno de ellos, aproximadamente de 2 mil 219 pesos. Estos tienen la oportunidad de que se asista a inauguración y al cierre, a una de las experiencias y a las actividades interactivas; la otra opción tiene un costo de 1,100 a 1,500 dólares, aproximadamente de entre 22 y 27 mil pesos que cuenta con 10 conferencias y mesas de debate con personalidades, alimentos, encuentro con algunos jugadores y fiesta del Summit.