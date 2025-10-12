Este sábado la Selección Argentina clasificó a las Semifinales del Mundial Sub 20 después de eliminar a la Selección Mexicana en los Cuartos de Final. El partido tuvo tintes de todo, incluso algunas observaciones al arbitraje por señalamientos en contra del Tricolor, pero al final el conjunto de la Albiceleste logró llevarse el triunfo y ahora se medirán ante Colombia.

Publicidad

Publicidad

Fue precisamente una anotación de Mateo Silvetti al minuto 56 la que acabó con las ilusiones del cuadro de Eduardo Arce. Y es que hasta el momento, estaban con la idea de conseguir el empate y en una muy mala cobertura de la defensa mexicana cayó la anotación del jugador argentino que logró ese triunfo llevándolos a la siguiente ronda.

Justo ayer, Lionel Messi, quien no fue considerado para la Fecha FIFA de octubre hizo un doblete con el Inter Miami, pero no por eso dejó de lado la felicitación a la sub 20 por haber conseguido eliminar a México y lograr ese tan ansiado pase a las Semifinales para medirse a otra de las potencias Sudamericanas con las que les gusta enfrentarse.

ver también Los dos golazos de Lionel Messi para Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS: cómo quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Luego de que la AFA publicara el marcador a favor de la Albicesleste, el primer comentario que aparece es desde luego de Messi, quien aprovechó no sólo para celebrar el triunfo, sino además, dejarle unas palabras al autor del gol que les permitió la victoria: “Felicitaciones chicos, por el pase a semis!! Y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”, acompañado de una bandera de Argentina.

Publicidad

Publicidad

Obviamente, la afición se le entregó al ver que pese a su duelo también estuvo al pendiente del equipo menor y que se dio el tiempo para dedicarles unas palabras de goleador a goleador en ese momento tan importante y sobre todo para que vayan con el ánimos para enfrentar su siguiente duelo frente a la escuadra cafetera.