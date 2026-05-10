Los mejores memes y reacciones del triunfo de Barcelona ante Real Madrid para ser campeón de LaLiga

Los aficionados jugaron un partido aparte en las redes sociales durante la victoria del Barça en El Clásico.

Barcelona es oficialmente campeón de LaLiga de España 2025-26 y lo logró luego de vencer a Real Madrid en El Clásico por la Jornada 35. El conjunto culé festejó con su gente en el Spotify Camp Nou, pero en las redes sociales también se jugó un partido aparte.

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A lo largo del encuentro, los usuarios publicaron cientos de memes y aquí en Bolavip hicimos una selección de los mejores para que los disfrutes. Uno de los protagonistas fue Kylian Mbappé, a quien acusaron de borrarse ante la delicada situación de la Casa Blanca.

Los mejores memes de Barcelona 2-0 Real Madrid

MADRID SALUDA AL CAMPEÓN pic.twitter.com/SgiZsBA1PM — CRUYFFISMO (@1899Gallego) May 10, 2026

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Lo que ve Mbappe mientras el Madrid pierde la liga: pic.twitter.com/j5heIEI4sF https://t.co/iJ8zbeyjNs — Jeff (@JeffFcb14) May 10, 2026

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-Mbappe borrado y subiendo historias de traidor

-Huijsen se ha hecho caca en cuanto ha pisado el estadio

-No sacamos un balón

-Bellingham solo pierde balones

-Vinicius haciendo gestos a la grada dando verguenza pic.twitter.com/gJld8YAApb — Ikerjé (@Ikerrg1076) May 10, 2026

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