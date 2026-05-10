Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Los mejores memes y reacciones del triunfo de Barcelona ante Real Madrid para ser campeón de LaLiga

Los aficionados jugaron un partido aparte en las redes sociales durante la victoria del Barça en El Clásico.

Memes y reacciones de Barcelona vs. Real Madrid
© Getty ImagesMemes y reacciones de Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona es oficialmente campeón de LaLiga de España 2025-26 y lo logró luego de vencer a Real Madrid en El Clásico por la Jornada 35. El conjunto culé festejó con su gente en el Spotify Camp Nou, pero en las redes sociales también se jugó un partido aparte.

A lo largo del encuentro, los usuarios publicaron cientos de memes y aquí en Bolavip hicimos una selección de los mejores para que los disfrutes. Uno de los protagonistas fue Kylian Mbappé, a quien acusaron de borrarse ante la delicada situación de la Casa Blanca.

Los mejores memes de Barcelona 2-0 Real Madrid

Ver también

Sigue EN VIVO Barcelona 2-0 Real Madrid: tabla de posiciones EN DIRECTO de LaLiga

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones