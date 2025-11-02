Es tendencia:
Luis Díaz se dio cuenta de que Dayro Moreno dijo que era mejor que Jhon Durán y así reaccionó

Luis Díaz no pasó por alto el video de Dayro Moreno sobre Jhon Durán y dejó una reacción que rápidamente se hizo viral.

Por Julio Montenegro

Dayro Moreno le tiró un palito a Jhon Durán y Luis Díaz reaccionó.
© Getty ImagesDayro Moreno le tiró un palito a Jhon Durán y Luis Díaz reaccionó.

La Selección Colombia tiene una disputa de alto nivel para saber cuál será ese tercer delantero centro que acompañara a Jhon Córdoba y Luis Suárez en el Mundial 2026, se dice que son los dos que están fijos. Dayro Moreno y Jhon Jáder Durán, no solo son nombres que están en esa disputa deportiva, también hicieron parte de un video que hizo reaccionar a Luis Díaz.

Dayro Moreno volvió a ser convocado a la Selección Colombia luego de nueve años para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y cambió la energía del camerino de tal forma que hasta se ganó la bendición de ‘Lucho’ Díaz con el apodo de ‘Goleador’. La historia con Durán está siendo diferente…

Luego de que se instalara el rumor de prensa que tuvo un altercado con el entrenador Néstor Lorenzo en el camerino durante el empate 0-0 con Perú y que saliera de la convocatoria antes del empate ante Argentina por una molestia en la espalda, Jhon Durán no fue convocado a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La reacción de Luis Díaz tras el palito de Dayro Moreno a Jhon Durán

Dayro Moreno le tiró un palito a Durán y Díaz reaccionó. (Foto: Getty Images)

En un video que publicó en Instagram, Dayro Moreno hizo la dinámica de “solo va a hablar cuando escuche un jugador mejor que usted” y cuando apareció la imagen de Jhon Durán no dudó en negar que el delantero del Fenerbahçe es mejor que él. Luis Díaz se dio cuenta de esta publicación, no tuvo problema alguno y reaccionó con un ‘Me Gusta’.

Reacción de Luis Díaz al video de Dayro Moreno. (Foto: Instagram / @dayrogol17)

James Rodríguez confesó que no pudo: La condición que podría sacar a Luis Díaz de Bayern Múnich

James Rodríguez confesó que no pudo: La condición que podría sacar a Luis Díaz de Bayern Múnich

El polémico video de Dayro Moreno que hizo reaccionar a Luis Díaz

A pesar de que Dayro Moreno aclaró en la publicación que “para mí todos son cracs”, no dejó de llamar la atención que se tuvo tanta que confianza que se puso por encima de jugadores como Jhon Durán, Alfredo Morelos, Duván Zapata, Luis Muriel, Jhon Córdoba, Faber Gil, Carlos Darwin Quintero y Carlos Bacca. ¡Video!

En síntesis

  • Dayro Moreno volvió a la Selección Colombia después de nueve años para las Eliminatorias Sudamericanas.
  • Luis Díaz reaccionó con un “Me Gusta” a un video de Dayro Moreno que tuvo un palito al delantero Jhon Durán.
  • Jhon Durán fue ausente en las dos últimas fechas de Eliminatorias por una molestia.
julio montenegro
Julio Montenegro
